Delcy Rodríguez contesta desinformação imperialista e reafirma que há um governo instituído na Venezuela

247 - A presidente interina da República Bolivariana da Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmou nesta segunda-feira (12), a vigência das instituições do país e a continuidade do comando político nacional, em meio a campanhas de desinformação que circulam em plataformas digitais e redes sociais. Durante visita de trabalho à comunidade de Catia La Mar, no estado de La Guaira, a dirigente destacou que a governança segue ativa e ancorada no apoio popular, mesmo diante de pressões externas e ataques à soberania nacional.

As declarações foram registradas pela emissora Telesur, que acompanhou a agenda de Delcy Rodríguez na região, uma das mais afetadas pela ação militar dos Estados Unidos ocorrida em 3 de janeiro. Segundo a reportagem, a presidente interina aproveitou o encontro com moradores para responder diretamente a conteúdos que, segundo ela, buscam distorcer a realidade política venezuelana e enfraquecer a estabilidade institucional do país.

Em seu discurso, Delcy Rodríguez foi enfática ao rebater narrativas que atribuem autoridade externa ao comando do país. “Há um governo no poder na Venezuela. Há um presidente interino e há um presidente mantido como refém nos Estados Unidos”, declarou. A fala faz referência direta à situação do presidente constitucional Nicolás Maduro, que foi sequestrado durante a ação militar dos EUA.

A presidente interina também mencionou a circulação de charges e conteúdos em sites como a Wikipédia que apresentam Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, como autoridade sobre a Venezuela. Para Rodríguez, essas ações representam “tentativas desesperadas de obscurecer a realidade política e a vontade soberana que rege o território venezuelano”.

Ao abordar o funcionamento do Estado, Rodríguez ressaltou que a estrutura institucional segue operando plenamente, mesmo sob cerco externo. Ela afirmou que a governança é exercida em articulação direta com o povo organizado nas comunidades e destacou a união cívico-militar e o fortalecimento do Poder Popular como pilares da resistência nacional frente às ameaças.

No plano internacional, a dirigente afirmou que a Venezuela continua avançando na construção de relações baseadas na legalidade e no respeito mútuo, contando com o apoio de países aliados que reconhecem a legitimidade de suas autoridades. “Estamos defendendo os direitos de nossa amada pátria diante das agressões ilegais do governo dos EUA”, enfatizou durante o encontro com a comunidade local.

Rodríguez também fez um apelo à vigilância permanente da população para enfrentar narrativas que, segundo ela, tentam justificar a agressão imperialista contra a economia e a estabilidade do país. A visita a La Guaira incluiu a verificação do restabelecimento de serviços e da assistência direta às famílias afetadas pelo ataque militar.