Delcy Rodríguez promove mudanças no governo venezuelano com novas nomeações

247 - A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou a nomeação do novo chefe de sua equipe econômica, cargo que permanecia vago desde o sequestro do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Calixto Ortega Sánchez, ex-chefe do Banco Central, foi designado vice-presidente para a área econômica, cargo anteriormente ocupado pela própria Rodríguez. Ele chegou a ser rotulado como “czar” do setor pela agência AFP.

Rodríguez também confirmou Gustavo González López como novo comandante da Guarda de Honra Presidencial e diretor da Direção-Geral de Contrainteligência Militar. Ele assume as funções no lugar de Javier Marcano Tábata, reforçando mudanças estratégicas no comando político e militar do país.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque em larga escala contra a Venezuela, sequestrando o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Maduro e Flores seriam julgados por suposto envolvimento com “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos.