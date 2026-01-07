Rússia manifesta "solidariedade inabalável" com a Venezuela

247 - A Rússia declarou apoio político e diplomático à Venezuela após a posse de Delcy Rodríguez como presidente da República Bolivariana, na segunda-feira (5), na Assembleia Nacional, após o sequestro do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos no sábado (3). Segundo Moscou, a cerimônia seguiu decisão da Câmara Constitucional da Suprema Corte venezuelana e representa um esforço institucional para garantir estabilidade, unidade interna e continuidade do Estado diante de ameaças externas.

Em comunicado oficial divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a chancelaria avaliou que a posse demonstra a determinação do governo bolivariano em preservar a ordem constitucional e evitar uma crise institucional. A nota afirma que a medida busca “mitigar os riscos de uma crise constitucional e criar as condições necessárias para o desenvolvimento pacífico e estável da Venezuela”, em um contexto marcado por “ameaças neocoloniais escandalosas e agressões armadas externas”.

O governo russo também elogiou as ações das autoridades venezuelanas em defesa da soberania nacional e dos interesses do Estado. No texto, Moscou afirma acolher “os esforços empreendidos pelas autoridades do país para proteger a soberania do Estado e os interesses nacionais”.

Ao tratar das relações bilaterais, a Rússia reiterou apoio político ao novo governo e afirmou manter alinhamento estratégico com Caracas. A chancelaria declarou “solidariedade inabalável” com o povo e o governo da Venezuela e desejou êxito a Delcy Rodríguez “na resolução das tarefas que se colocam diante da República Bolivariana”.

A nota acrescenta que Moscou está disposta a seguir oferecendo apoio à Venezuela e defende que o país tenha assegurado o direito de decidir seu próprio destino “sem qualquer interferência externa destrutiva”. O comunicado também reforça a defesa do diálogo e do respeito ao direito internacional como caminhos para a superação das tensões atuais.

Por fim, a Rússia destacou a importância da estabilidade regional, afirmando que a América Latina e o Caribe devem permanecer como uma zona de paz e que os países da região precisam ter garantido o direito ao desenvolvimento soberano.