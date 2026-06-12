Duma russa denuncia pressão dos EUA contra Cuba

247 - A Duma russa denunciou a pressão dos Estados Unidos contra Cuba e pediu o fim do bloqueio econômico, comercial, financeiro e energético imposto à ilha, ao aprovar nesta quarta-feira uma declaração em apoio ao povo e ao governo cubanos.

As informações são da Prensa Latina. No documento adotado em sessão plenária, a Câmara Baixa do Parlamento russo afirma que houve um aumento drástico das tensões em torno de Cuba em razão de uma pressão “sem precedentes” exercida por Washington, considerada injustificada e contrária ao direito internacional.

Segundo o texto aprovado pelos legisladores russos, o embargo econômico, comercial e financeiro mantido contra Cuba, agravado pelo bloqueio energético, intensificou as dificuldades enfrentadas pela população cubana. A Duma classificou essas medidas como uma interferência nos assuntos internos de um país soberano e como restrições ilegítimas incompatíveis com os princípios da Carta da ONU.

O Parlamento russo também manifestou preocupação com o que descreveu como o destacado deslocamento de um grupo de ataque aeronaval dos Estados Unidos no Caribe. Para os deputados, a medida busca impor condições inaceitáveis ao governo cubano por meio de chantagem econômica e militar, além de abrir caminho para uma mudança de poder em Cuba e estabelecer controle sobre o país.

No documento, a Duma reafirma apoio ao povo e ao governo de Cuba em sua luta pela independência e pelo direito de escolher seu próprio caminho de desenvolvimento. A Câmara Baixa também reforça o compromisso de Moscou com o fortalecimento da parceria estratégica com Havana, com base em assistência mútua e cooperação em diferentes áreas.

A declaração pede que Washington encerre imediatamente a pressão política e econômica contra Cuba, assim como o que os parlamentares russos chamaram de prática neocolonial de ameaças e chantagem. O texto também apela à ONU, a assembleias legislativas de outros países e a organizações parlamentares internacionais para que condenem a atual política dos Estados Unidos em relação à ilha.

A Duma defende ainda que os organismos internacionais instem Washington a levantar imediatamente o bloqueio comercial, econômico, financeiro e energético imposto a Cuba. Para os parlamentares russos, a continuidade dessas medidas aprofunda a crise enfrentada pela população cubana e amplia a tensão regional.

As relações entre Washington e Havana se deterioraram no início do ano, após a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Em 29 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva autorizando a imposição de tarifas sobre importações de países que fornecem petróleo a Cuba e declarou estado de emergência diante de uma suposta ameaça da ilha à segurança nacional.

A medida agravou a escassez de combustível em Cuba, com impactos sobre a geração de energia elétrica, o transporte, a produção de alimentos, a saúde e a educação. O governo cubano afirma que Washington utiliza o bloqueio energético para sufocar a economia do país e tornar insustentáveis as condições de vida da população.