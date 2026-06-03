Rússia reforça apoio a Cuba diante de pressão imperialista

247 - A Rússia reforçou seu apoio a Cuba diante da pressão externa enfrentada pela ilha, em mensagem enviada pelo ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, ao líder da Revolução Cubana, Raúl Castro, por ocasião de seu 95º aniversário.

Na mensagem, segundo a Prensa Latina, Lavrov afirmou que Moscou mantém uma posição de solidariedade com Havana em um momento de agravamento das tensões provocadas pelas medidas dos Estados Unidos contra a ilha caribenha.

“No contexto da pressão externa sem precedentes enfrentada pelo povo cubano, reiteramos nossa firme solidariedade e apoio”, declarou Lavrov.

O chanceler russo também afirmou que Rússia e Cuba seguirão trabalhando “de mãos dadas” para ampliar a cooperação bilateral e fortalecer a coordenação entre os dois países em fóruns internacionais.

De acordo com Lavrov, essa articulação tem como objetivo contribuir para a construção de uma ordem mundial multipolar mais justa. A declaração reforça a posição de Moscou em defesa de uma maior presença de países aliados nos debates globais e em organismos multilaterais.

Na mensagem enviada a Raúl Castro, Lavrov também recordou com “particular carinho” seus encontros com o líder cubano, além das conversas que classificou como francas e substanciais.

“Desejo-lhe boa saúde, força espiritual inesgotável e bem-estar”, concluiu o ministro das Relações Exteriores da Rússia.

A manifestação de apoio ocorre em meio ao endurecimento da política de Washington contra Cuba. Em 29 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que autorizou a imposição de tarifas sobre importações de países que fornecem petróleo à ilha.

A medida foi acompanhada da declaração de estado de emergência em resposta a uma suposta ameaça de Cuba à segurança nacional dos Estados Unidos.

A decisão agravou a escassez de combustível em Havana, com impactos sobre a geração de eletricidade, o transporte, a produção de alimentos, a saúde e a educação.

O governo cubano afirma que Washington utiliza o bloqueio energético como instrumento para sufocar a economia do país e tornar insustentáveis as condições de vida da população.

Nesse contexto, a mensagem de Lavrov a Raúl Castro reforça a aliança política entre Moscou e Havana e sinaliza a continuidade da cooperação russa com Cuba em meio às pressões externas.