Em meio à crise argentina, Nissan avalia deixar operação no país

247 - A montadora Nissan confirmou na sexta-feira (24) que avalia deixar de operar diretamente na Argentina, mantendo, no entanto, suas atividades comerciais, o lançamento de novos modelos e a prestação de serviços de atendimento e pós-venda por meio da rede de concessionárias.

Nesse cenário, as operações passariam a funcionar sob um modelo de distribuição. A companhia firmou um memorando de entendimento com o Grupo Simpa e o Grupo Tagle. Caso o processo avance, a operação poderá ser transferida a um distribuidor local.

“O processo encontra-se em uma etapa de análise que envolve a revisão detalhada dos diferentes aspectos do negócio pelas empresas envolvidas, como etapa prévia à eventual assinatura de um acordo definitivo”, diz o comunicado da Nissan.

“As operações comerciais da Nissan na Argentina continuarão a se desenvolver normalmente, mantendo a comercialização de seu portfólio de produtos, o lançamento de novos modelos e a prestação de serviços de atendimento e pós-venda por meio de sua rede de concessionárias em todo o país”, acrescenta.

De acordo com estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) deste mês, a inflação na Argentina deve chegar a 30,4%, quase o dobro da projeção anterior. Além disso, a política de austeridade do presidente Javier Milei tem aprofundado as dificuldades financeiras de milhões de argentinos.