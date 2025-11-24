Em meio à tensão no Caribe, Trump avalia possibilidade de diálogo direto com Maduro

247 - Autoridades estadunidenses e venezuelanas retomaram discussões reservadas sobre possíveis formas de reconstruir a comunicação entre os dois países. Segundo a CNN Brasil, uma das alternativas apresentadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é a abertura de um canal de diálogo direto com Nicolás Maduro. Uma autoridade consultada destacou que nenhuma decisão final foi tomada, mas confirmou que o tema voltou ao centro das avaliações em Washington.

Contatos indiretos voltam a avançar

De acordo com a reportagem, fontes do governo estadunidense afirmam que representantes de Caracas acionaram a Casa Branca por múltiplos canais na tentativa de flexibilizar o impasse político. Em paralelo, Trump decidiu, nas últimas semanas, retomar conversas informais com membros da alta cúpula venezuelana, movimento que contrasta com a postura adotada recentemente pelos EUA, que classificaram Maduro e parte de seus aliados como integrantes de uma organização terrorista.

Caracas busca novos caminhos de comunicação

De acordo com a emissora, o esforço venezuelano concentra-se em criar condições para restabelecer algum nível de interlocução, ainda que preliminar. O gesto ocorre mesmo em meio às tensões aprofundadas pelas designações anunciadas por Washington em 16 de novembro.

Pressão militar dos EUA dá novo peso às negociações

A revisão dessas estratégias acontece em um cenário marcado por forte presença militar dos Estados Unidos na região do Caribe. Como parte da Operação Lança do Sul, conduzida pelo Pentágono, mais de uma dúzia de navios de guerra e cerca de 15 mil soldados foram mobilizados. No decorrer da operação, as forças armadas dos EUA realizaram 21 ataques a embarcações suspeitas de integrar rotas de narcotráfico, ação que resultou na morte de mais de 80 pessoas.