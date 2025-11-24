Venezuela desmonta nova manobra de Washington

247 - O governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou, nesta segunda-feira (24), a rejeitar a narrativa promovida por Washington sobre o inexistente Cartel de Los Soles, após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciar a designação como "organização terrorista", reavivando assim a antiga—e falsa—rotulagem de "narcoestado", informou o canal Alma Plus.

O documento de Caracas reitera a denúncia de que essa narrativa, assim como o deslocamento militar dos EUA no Caribe, busca apenas justificar uma intervenção na Venezuela, seguindo a cartilha clássica de operações de "mudança de regime".

Em sua conta no Telegram, o chanceler venezuelano, Yván Gil, previu que a manobra de Washington “seguirá o destino” de outras estratégias de agressão: “Fracassar”.