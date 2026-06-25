Em resposta a Lula, presidente eleito da Colômbia reforça cooperação com o Brasil "além de ideologias"

247 - O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou que pretende fortalecer a cooperação com o Brasil e defender uma atuação conjunta dos países da América diante de desafios compartilhados. A manifestação foi divulgada nesta quinta-feira (25), em resposta à mensagem publicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o resultado das eleições colombianas.

Em publicação nas redes sociais, segundo o Metrópoles, De la Espriella destacou que Brasil e Colômbia mantêm vínculos históricos, culturais, ambientais e comerciais que devem orientar a relação bilateral durante seu governo. "O continente americano enfrenta problemas comuns de natureza transnacional, que só podem ser superados por meio de um trabalho conjunto, respeitoso e soberano", escreveu o presidente eleito.

Na mesma mensagem, o político afirmou que sua gestão buscará preservar uma relação de cooperação com o Brasil, independentemente de diferenças ideológicas. "A Colômbia, em liberdade e ordem, sob meu mandato, buscará um único objetivo: cumprir a aliança com o povo que, como afirmei durante a campanha, não é de ideologias, mas de extrema coerência, e isso inclui nossos vizinhos do Brasil, liderados por seu presidente, Lula", declarou.

A publicação foi uma resposta à manifestação feita por Lula na quarta-feira (24), quando o presidente brasileiro cumprimentou o povo colombiano pela realização de um "processo democrático e soberano" e parabenizou De la Espriella pela vitória nas urnas.

Na ocasião, Lula afirmou que a relação entre Brasil e Colômbia "transcende ideologias" e ressaltou a importância da cooperação para enfrentar desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o combate ao crime organizado e a redução da pobreza. "Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos", escreveu o presidente brasileiro.

Mudança no cenário político colombiano

A eleição de De la Espriella, realizada no último domingo (22), marcou uma mudança no cenário político da Colômbia. Identificado com a direita, o presidente eleito derrotou o senador de esquerda Iván Cepeda por uma diferença de aproximadamente 250 mil votos, encerrando o ciclo do governo de Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda da história do país.

O resultado também altera o equilíbrio político na América do Sul. Com as eleições na Colômbia e no Peru, onde Keiko Fujimori foi eleita presidente, sete dos 12 países sul-americanos passaram a ser governados por líderes de direita, centro-direita ou extrema direita, reunindo cerca de 58,3% da população da região.