Em visita a Madri, ministro das Relações Exteriores de Cuba reforça relações com a Espanha

247 - O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reiterou a disposição do governo cubano de fortalecer os vínculos com a Espanha durante visita a Madri, onde se reuniu com o chanceler espanhol José Manuel Albares. O encontro ocorreu em um contexto marcado pela intensificação do bloqueio imposto pelos Estados Unidos à ilha, informa a Prensa Latina.

Em postagem no Facebook, Rodríguez relatou que foi recebido por Albares, ministro das Relações Exteriores, União Europeia e Cooperação da Espanha, e que ambos realizaram uma reunião de trabalho voltada ao fortalecimento das relações bilaterais. Em seguida, em declaração publicada na rede social X, o chanceler cubano ressaltou a determinação de Havana em ampliar a cooperação com Madri.

Segundo Rodríguez, a intenção de reforçar os laços ocorre em um “atual contexto internacional complexo”, que ele descreveu como marcado por “violações da paz, da segurança e do direito internacional”. Ele também criticou o aumento da pressão norte-americana contra Cuba, com destaque para o bloqueio relacionado ao fornecimento de combustível.

“No atual contexto internacional complexo, diante das violações da paz, da segurança e do direito internacional e da crescente agressão dos EUA contra Cuba, em particular o bloqueio do fornecimento de combustível, que causa sofrimento ao nosso povo”, afirmou Rodríguez.

O ministro também disse que aproveitou a reunião para reafirmar o apoio cubano à realização da próxima Cúpula Ibero-Americana, marcada para novembro na capital espanhola. Para ele, o evento terá papel relevante em meio aos desafios internacionais.

“Transmiti o apoio de Cuba à organização e à realização da Cúpula Ibero-Americana em novembro, nesta capital, e destaquei a importância do multilateralismo para enfrentar os desafios globais e promover o desenvolvimento sustentável”, declarou.

Do lado espanhol, um comunicado oficial divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores indicou que a reunião tratou da situação atual em Cuba após o endurecimento do bloqueio econômico imposto por Washington à ilha caribenha. O texto também abordou o cenário das empresas espanholas que atuam em território cubano e as dificuldades enfrentadas no atual contexto econômico.

Ainda de acordo com o comunicado espanhol, Madri decidiu enviar ajuda humanitária a Cuba por meio do sistema das Nações Unidas, com fornecimento de alimentos e produtos essenciais de saúde, reforçando a estratégia de cooperação.

As duas partes também trocaram pontos de vista sobre as prioridades estabelecidas pelo Secretariado Pro Tempore da Espanha para a Cúpula Ibero-Americana, programada para os dias 4 e 5 de novembro, em Madri, e que deve reunir representantes de países da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica para discutir integração regional, desenvolvimento e desafios multilaterais.