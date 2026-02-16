Espanha anuncia ajuda humanitária à Cuba em meio à crise na ilha provocada pela pressão dos EUA

247 - O governo da Espanha anunciou que enviará ajuda humanitária à Cuba por meio da Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa ocorre em meio à crise energética e econômica enfrentada pela ilha, causada pelas agressões e bloqueios dos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O anúncio ocorreu após reunião entre o ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, e o chanceler cubano, Bruno Rodríguez. Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (16), o auxílio ao povo cubano será composto por alimentos e suprimentos essenciais de saúde. O governo não detalhou valores nem cronograma de envio dos recursos.

Chanceler cubano reforça diálogo bilateral

Em manifestação oficial, Rodríguez declarou: "Reiteramos nosso compromisso em fortalecer o diálogo e a cooperação política, econômica e comercial em benefício de ambos os países, no atual contexto internacional complexo, diante das violações da paz, da segurança e do direito internacional, e da crescente agressão dos Estados Unidos contra Cuba". O chanceler cubano fez escala em Madri após visitas diplomáticas à China e ao Vietnã. O governo espanhol é chefiado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez.

O cenário em Cuba, resultado direto das ações agressivas estadunidenses, tem sido marcado por escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis, além de apagões e restrições no transporte público. O agravamento da crise coincidiu com o aumento da pressão dos EUA após o sequestro de Nicolás Maduro, em 3 de janeiro, quando Washington passou a adotar medidas para restringir o envio de petróleo à ilha e ameaçar países exportadores com tarifas.