Embaixada do Brasil no Equador confirma sequestro de brasileiro

247 - O encarregado de negócios da Embaixada do Brasil no Equador, Afonso Neri, confirmou nesta quarta-feira (10) que um brasileiro foi sequestrado na província de Guayaquil, no sudoeste do território, onde o presidente Daniel Noboa decretou "estado de guerra" contra o narcotráfico.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o diplomata afirmou que Thiago Allan Freitas tinha ido a uma concessionária de carros na terça (9) quando foi levado por bandidos. Os filhos do brasileiro receberam uma ligação de vídeo do telefone do próprio pai em que ele aparecia com os olhos vendados e os bandidos pediam uma recompensa para liberá-lo. >>> Entenda as origens da atual crise de segurança do Equador

O diplomata disse que os ladrões pediram US$ 8.000 (cerca de R$ 40 mil). Depois, reduziram para US$ 4 mil (R$ 20 mil). A família enviou apenas US$ 1.200 (R$ 5.900), mas os criminosos o mantiveram preso. Segundo Neri, a polícia equatoriana está empenhada em resgatar o brasileiro.

Na terça, o Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, comandado por Mauro Vieira, disse que acompanhava a denúncia do sequestro, mantendo contato com a família do brasileiro e investiga as circunstâncias do ocorrido junto a autoridades locais.

Caos

O governo equatoriano decretou que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e "atores beligerantes não estatais".

Outras ações motivaram o governo do presidente Noboa a baixar decretos. Uma delas foram as investidas de criminosos que invadiram o estúdio do canal TC Televisión, na cidade de Guayaquil, província de Guayas. Pelo menos 13 pessoas foram presas no País nas últimas 24 horas.

Países como Argentina e Peru demonstram posições favoráveis ao envio de tropas militares para o Equador.

