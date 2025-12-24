Especialistas da ONU afirmam que agressão dos EUA à Venezuela é ilegal

247 - Especialistas da ONU em Genebra afirmaram nesta quarta-feira (24) que o bloqueio marítimo parcial imposto pelos Estados Unidos à Venezuela constitui uma violação flagrante do direito internacional, informou a teleSUR. Eles acrescentaram que o deslocamento de força militar no Caribe e o bloqueio de navios petroleiros venezuelanos configuram um “uso proibido da força” e uma “agressão armada ilegal”, de acordo com a Carta das Nações Unidas.

“Não existe direito de impor sanções unilaterais por meio de um bloqueio armado”, afirmam os especialistas. Essa posição ressalta a importância crucial do respeito à soberania e à paz entre as nações. Tais medidas, longe de serem apenas econômicas, colocam em grave risco o direito humano à vida e outros direitos fundamentais na Venezuela e em toda a região.

O relatório detalha como essas sanções dos EUA, baseadas em acusações como o chamado “Cartel dos Sóis” (cuja existência não foi comprovada) e o suposto “roubo” de bens, são consideradas “ilegais, desproporcionais e punitivas”.

Também é destacada a gravidade dos assassinatos arbitrários de pelo menos 104 pessoas em 28 ataques contra embarcações civis desde setembro de 2025, perpetrados pelos Estados Unidos sob o pretexto de uma “guerra contra narcotraficantes terroristas”. Os especialistas exigem uma investigação abrangente e a responsabilização dos autores.