EUA dizem ter atingido embarcação no Caribe, matando três homens

Reuters - Militares dos EUA informaram nesta segunda-feira (23) que atacaram uma embarcação no Caribe, matando três homens, o mais recente incidente desse tipo nos últimos meses.

O governo do presidente Donald Trump tem divulgado seu sucesso na eliminação de embarcações suspeitas de tráfico de drogas na região.

As Forças Armadas afirmaram em uma publicação no X que o navio estava “envolvido em operações de narcotráfico”.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a informação.