TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      EUA dizem ter atingido embarcação no Caribe, matando três homens

      Ação foi divulgada pelas redes sociais das Forças Armadas estadunidenses

      Uma embarcação queima após ser atingida por uma arma cinética, em local informado como o Pacífico Oriental, nesta imagem extraída de um vídeo divulgado em 18 de dezembro de 2025 (Foto: Comando Sul dos Estados Unidos/Divulgação via REUTERS)

      Reuters - Militares dos EUA informaram nesta segunda-feira (23) que atacaram uma embarcação no Caribe, matando três homens, o mais recente incidente desse tipo nos últimos meses.

      O governo do presidente Donald Trump tem divulgado seu sucesso na eliminação de embarcações suspeitas de tráfico de drogas na região.

      As Forças Armadas afirmaram em uma publicação no X que o navio estava “envolvido em operações de narcotráfico”.

      A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a informação.

      Artigos Relacionados

      Tags