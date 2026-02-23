EUA dizem ter atingido embarcação no Caribe, matando três homens
Ação foi divulgada pelas redes sociais das Forças Armadas estadunidenses
Reuters - Militares dos EUA informaram nesta segunda-feira (23) que atacaram uma embarcação no Caribe, matando três homens, o mais recente incidente desse tipo nos últimos meses.
O governo do presidente Donald Trump tem divulgado seu sucesso na eliminação de embarcações suspeitas de tráfico de drogas na região.
As Forças Armadas afirmaram em uma publicação no X que o navio estava “envolvido em operações de narcotráfico”.
A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a informação.