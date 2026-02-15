EUA afirmam ter interceptado petroleiro que desafiou bloqueio de Trump

247 - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou neste domingo (15) que realizou uma operação de interceptação marítima e abordagem do navio Veronica III, descrito como uma embarcação que tentou desafiar o bloqueio determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o Pentágono, a ação ocorreu durante a noite e foi conduzida na área de responsabilidade do Comando Indo-Pacífico das Forças Armadas americanas (INDOPACOM). Em publicação na rede social X, o Departamento de Defesa afirmou que a operação ocorreu sem incidentes.

“Durante a noite, as forças dos EUA realizaram (...) interceptação marítima e abordagem do Veronica III sem incidentes na área de responsabilidade do INDOPACOM”, informou o órgão.

Ainda de acordo com o comunicado, as forças americanas acompanharam o deslocamento da embarcação desde o Caribe até o oceano Índico antes de efetuar a detenção.

“Rastreamos a embarcação do Caribe até o Oceano Índico, reduzimos a distância e a detivemos”, declarou o Departamento de Defesa.

O Veronica III é descrito como um cargueiro panamenho transportando petróleo bruto e que estaria ligado à Venezuela. A operação ocorre em meio a uma escalada de ações do governo Trump para restringir e controlar o fluxo do petróleo venezuelano, principal fonte econômica do país.

Desde o ano passado, ao menos sete petroleiros teriam sido apreendidos pelos Estados Unidos, dentro da estratégia de Washington para impor restrições ao comércio marítimo associado ao petróleo da Venezuela. O bloqueio, segundo a avaliação apresentada no texto original, teria provocado uma queda drástica nas exportações venezuelanas, permitindo a operação regular apenas de navios vinculados à Chevron e com destino aos Estados Unidos.

A embarcação interceptada teria saído do principal porto petrolífero venezuelano e cruzado o Caribe antes de alcançar o oceano Índico. Na semana anterior, militares americanos também haviam interceptado outro petroleiro que, segundo o governo dos EUA, operava apesar da quarentena imposta por Trump a embarcações sancionadas.

Ao comentar a operação deste domingo (15), o Departamento de Defesa reforçou o tom de advertência sobre a ofensiva naval.

“Águas internacionais não são santuário. Por terra, ar ou mar, nós vamos encontrá-los e fazer justiça”, declarou o Pentágono.

A interceptação do Veronica III ocorre em um contexto de crescente militarização do controle marítimo imposto pelos Estados Unidos sobre rotas internacionais associadas ao petróleo venezuelano, ampliando a pressão econômica e logística sobre o país sul-americano.