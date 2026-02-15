Pepe Escobar denuncia plano de Marco Rubio para recolonizar o Sul Global

247 - O jornalista Pepe Escobar utilizou as redes sociais para acusar o senador norte-americano Marco Rubio de defender uma estratégia de recolonização do Sul Global com apoio da Europa. Em publicação feita na plataforma X neste domingo (15), Escobar dirigiu-se à “maioria global” para sustentar que não restariam dúvidas sobre as intenções geopolíticas de setores do establishment dos Estados Unidos.

Segundo ele, Rubio estaria conclamando os países europeus a ajudar o que classificou como o “Império do Caos e da Pilhagem” a “recolonizar o Sul Global”.

Dear Global Majority: if you still entertained any doubts, here it is, out in the open.



Little gusano Rubio - applauded in unison by yappin' EUro-chihuahuas - calls for Europe to help the Empire of Chaos and Plunder to RE-COLONIZE the Global South.https://t.co/AZNZsbAxRs — Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) February 15, 2026

Em Munique, Rubio defende “renovação” do Ocidente

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, defendeu neste sábado (14), na Conferência de Segurança de Munique, uma “renovação” da aliança entre EUA e Europa, com foco na reindustrialização, no reforço das fronteiras e na reforma de instituições internacionais.

Em discurso divulgado pelo Departamento de Estado, ele criticou o que chamou de ilusão do “fim da história”, afirmou que o Ocidente perdeu capacidade produtiva por escolhas políticas e sustentou que controlar a imigração “não é xenofobia”, mas “um ato fundamental de soberania nacional”. Rubio também declarou que, sob o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Washington buscará restaurar sua força econômica e estratégica, preferencialmente em conjunto com aliados europeus.