Governo Trump é acionado na Justiça por mortes em ataque naval na Venezuela

247 Familiares de duas vítimas de um ataque naval dos Estados Unidos próximo ao litoral da Venezuela entraram com uma ação judicial por homicídio culposo contra o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O processo foi protocolado na terça-feira (27) em um tribunal federal de Boston e se refere a uma operação militar realizada em 14 de outubro, que resultou na morte de seis pessoas a bordo de uma embarcação atingida por disparos americanos.

Segundo a denúncia, Chad Joseph e Rishi Samaroo, ambos naturais de Trindade e Tobago, estavam na Venezuela atuando como pescadores e agricultores. No momento do ataque, de acordo com os advogados, os dois retornavam para suas casas em Las Cuevas e não participavam de qualquer atividade hostil contra os Estados Unidos. A ação sustenta que o bombardeio ocorreu no contexto de uma campanha considerada “manifestamente ilegal” pelos autores do processo.

A iniciativa judicial foi apresentada pela mãe de Joseph, Lenore Burnley, e pela irmã de Samaroo, Sallycar Korasingh. Elas pedem indenização pelas mortes e questionam a legalidade das operações conduzidas pelos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, que, segundo os autos, já resultaram em mais de 120 mortos ao longo de 36 bombardeios.

O caso é patrocinado por advogados do Centro para os Direitos Constitucionais (CCR) e da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU). A petição se baseia na Lei de Morte em Alto Mar, que permite ações judiciais por mortes injustas ocorridas fora do território nacional, e no Estatuto de Responsabilidade Civil por Atos Ilícitos Estrangeiros, legislação de 1789 que autoriza estrangeiros a recorrerem aos tribunais dos EUA em casos de violações do direito internacional.

Ao comentar a ação, Baher Azmy, advogado do CCR, afirmou: “Esses são assassinatos ilegais a sangue frio; assassinatos por esporte e assassinatos por teatro, e é por isso que precisamos de um tribunal para proclamar a verdade e restringir o que é ilegal.”

Em comunicado, Sallycar Korasingh declarou que a conduta do governo americano violou princípios básicos do devido processo legal. “Se o governo dos EUA acreditasse que Rishi havia feito algo errado, deveria tê-lo prendido, acusado e detido, não o assassinado”, disse. Ela acrescentou: “Eles devem ser responsabilizados.”

O processo também argumenta que Joseph e Samaroo foram mortos em um cenário de conflito armado, apesar de não integrarem grupos envolvidos em ações contra os Estados Unidos. Para os autores da ação, a análise judicial do caso pode estabelecer se o ataque respeitou, ou não, as normas do direito internacional.

As operações militares americanas na região provocaram reações entre juristas e parlamentares do Partido Democrata, que apontam possíveis violações legais. Em contrapartida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sustenta que o país estaria em guerra com grupos narcoterroristas ligados à Venezuela, o que, segundo ele, tornaria os ataques legítimos. Autoridades do governo americano afirmam que o uso de força letal seria necessário após o fracasso de tentativas tradicionais de interceptação, prisão dos tripulantes e apreensão das cargas consideradas ilícitas.