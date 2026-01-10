TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      EUA e Venezuela apreendem em operação conjunta petroleiro sancionado

      Confisco inédito surge em meio a negociações entre a PDVSA e os Estados Unidos, após a invasão a Caracas

      Navio da Guarda Costeira dos EUA - 06/03/2025 (Foto: REUTERS/Marco Bello)

      247 - A estatal petrolífera venezuelana PDVSA informou em comunicado neste sábado (10) que a Venezuela realizou sua primeira “operação conjunta bem-sucedida” com os Estados Unidos para o retorno ao país do navio "Minerva", que “zarpou sem pagamento nem autorização das autoridades venezuelanas”, conforme diz o documento, divulgado pela teleSUR.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      “Graças a esta primeira operação conjunta bem-sucedida, o navio encontra-se navegando de volta a águas venezuelanas para sua custódia e as ações pertinentes”, declarou a PDVSA.

      Mais cedo, a Guarda Costeira dos Estados Unidos apreendeu um quinto navio petroleiro, chamado Olina, em águas próximas à Venezuela, informou o The Wall Street Journal, na sexta-feira (9). O petroleiro Olina, anteriormente conhecido como "Minerva M", já havia sido sancionado pelos Estados Unidos por transportar petróleo russo.

      Artigos Relacionados

      Tags