EUA e Venezuela apreendem em operação conjunta petroleiro sancionado

247 - A estatal petrolífera venezuelana PDVSA informou em comunicado neste sábado (10) que a Venezuela realizou sua primeira “operação conjunta bem-sucedida” com os Estados Unidos para o retorno ao país do navio "Minerva", que “zarpou sem pagamento nem autorização das autoridades venezuelanas”, conforme diz o documento, divulgado pela teleSUR.

“Graças a esta primeira operação conjunta bem-sucedida, o navio encontra-se navegando de volta a águas venezuelanas para sua custódia e as ações pertinentes”, declarou a PDVSA.

Mais cedo, a Guarda Costeira dos Estados Unidos apreendeu um quinto navio petroleiro, chamado Olina, em águas próximas à Venezuela, informou o The Wall Street Journal, na sexta-feira (9). O petroleiro Olina, anteriormente conhecido como "Minerva M", já havia sido sancionado pelos Estados Unidos por transportar petróleo russo.