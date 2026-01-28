EUA entregam à Venezuela petroleiro apreendido, dizem autoridades

Reuters – Os Estados Unidos estão entregando à Venezuela um petroleiro que haviam apreendido neste mês, disseram nesta quarta-feira (28) duas autoridades dos EUA à Reuters, no primeiro caso conhecido em que o governo do presidente Donald Trump devolve um navio desse tipo.

Os Estados Unidos vêm conduzindo, há meses, uma operação para apreender petroleiros ligados à Venezuela, com sete interceptações desde o fim do ano passado.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que o navio devolvido às autoridades venezuelanas é o superpetroleiro M/T Sophia, de bandeira panamenha. Elas não informaram o motivo da devolução.

A Guarda Costeira dos EUA, que lidera as operações de interdição e apreensão, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Sophia foi interceptado em 7 de janeiro pela Guarda Costeira e por forças militares dos EUA. Na ocasião, o governo afirmou que o Sophia, que está sob sanções, era um "petroleiro da frota escura, sem Estado e sancionado".

Trump tem concentrado sua política externa na América Latina na Venezuela, inicialmente com o objetivo de afastar do poder o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Após não conseguir uma solução diplomática, Trump ordenou que forças dos EUA voassem para o país para sequestrá-lo e à sua esposa em uma operação noturna em 3 de janeiro.

Desde então, Trump afirmou que os EUA planejam controlar indefinidamente os recursos petrolíferos da Venezuela, enquanto buscam reconstruir a indústria de petróleo do país, hoje deteriorada, em um plano de US$ 100 bilhões.