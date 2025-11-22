EUA estariam preparando “nova fase” de operações contra a Venezuela, diz Reuters

247 - A agência de notícias Reuters publicou neste sábado (22) uma reportagem dando conta de que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria preparando uma “nova fase” de operações contra a Venezuela para os próximos dias.

Os detalhes são vagos—nem mesmo os funcionários dos EUA que falaram à Reuters sabem exatamente o que ocorrerá.

Enquanto isso, Washington continua deslocando forças para o Caribe, mas não revela o que realmente está planejando.

A Venezuela é o alvo principal, acusada sem evidências de liderar um cartel de drogas.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) alertou, mais cedo na sexta-feira (21), as principais companhias aéreas sobre uma “situação potencialmente perigosa” ao sobrevoar a Venezuela e recomendou cautela.