EUA orientam cidadãos a deixar a Venezuela de forma imediata

247 - O governo dos Estados Unidos emitiu um novo alerta direcionado a seus cidadãos que se encontram na Venezuela, recomendando que deixem o país de forma imediata. A orientação foi divulgada em meio a avaliações atualizadas sobre o contexto de segurança local, que, segundo autoridades norte-americanas, segue em constante mudança após o sequestro do presidente Nicolás Maduro.

O comunicado foi publicado nas redes sociais pelo Escritório de Assuntos Consulares do Departamento de Estado dos EUA . Na nota, o governo norte-americano afirma que a recomendação tem como base a evolução do quadro de segurança no país sul-americano e reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos cidadãos dos Estados Unidos que ainda permanecem em território venezuelano.

As autoridades norte-americanas destacaram ainda cuidados específicos que devem ser adotados antes da saída do país. “Antes de partir, os cidadãos americanos devem tomar precauções e estar atentos ao seu entorno”, enfatizou o Departamento de Estado no comunicado oficial divulgado online.

O aviso também ressalta que os serviços consulares dos Estados Unidos na Venezuela continuam completamente suspensos. De acordo com a publicação, tanto os atendimentos de rotina quanto os serviços de emergência permanecem indisponíveis, o que, segundo o governo norte-americano, limita a capacidade de assistência direta a seus cidadãos no país.