TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      EUA orientam cidadãos a deixar a Venezuela de forma imediata

      Departamento de Estado alerta para mudanças no cenário de segurança e mantém serviços consulares suspensos no país

      Bandeiras dos EUA e da Venezuela em ilustração (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração)

      247 - O governo dos Estados Unidos emitiu um novo alerta direcionado a seus cidadãos que se encontram na Venezuela, recomendando que deixem o país de forma imediata. A orientação foi divulgada em meio a avaliações atualizadas sobre o contexto de segurança local, que, segundo autoridades norte-americanas, segue em constante mudança após o sequestro do presidente Nicolás Maduro.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O comunicado foi publicado nas redes sociais pelo Escritório de Assuntos Consulares do Departamento de Estado dos EUA . Na nota, o governo norte-americano afirma que a recomendação tem como base a evolução do quadro de segurança no país sul-americano e reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos cidadãos dos Estados Unidos que ainda permanecem em território venezuelano.

      As autoridades norte-americanas destacaram ainda cuidados específicos que devem ser adotados antes da saída do país. “Antes de partir, os cidadãos americanos devem tomar precauções e estar atentos ao seu entorno”, enfatizou o Departamento de Estado no comunicado oficial divulgado online.

      O aviso também ressalta que os serviços consulares dos Estados Unidos na Venezuela continuam completamente suspensos. De acordo com a publicação, tanto os atendimentos de rotina quanto os serviços de emergência permanecem indisponíveis, o que, segundo o governo norte-americano, limita a capacidade de assistência direta a seus cidadãos no país.

      Artigos Relacionados

      Tags