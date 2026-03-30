EUA reabrem oficialmente embaixada na Venezuela

247 - O governo dos Estados Unidos formalizou, na segunda-feira (30), a reabertura de sua embaixada em Caracas, na Venezuela, informou o Departamento de Estado da nação. A ação representa um passo significativo na retomada das relações diplomáticas entre os dois países após um longo período de ruptura e o sequestro de Nicolás Maduro em janeiro. As informações são da agência Reuters.

Segundo o Departamento de Estado, a retomada das operações representa “um novo capítulo” na presença diplomática estadunidense no país e sinaliza um engajamento renovado em diversas frentes com as autoridades venezuelanas. A reabertura ocorre mais de sete anos após o fechamento da embaixada, em março de 2019, quando as relações entre Washington e Caracas foram cortadas em meio a tensões políticas e disputas.

Missão diplomática

O restabelecimento da missão diplomática acontece em um contexto de aproximação após o sequestro do então presidente Nicolás Maduro por forças estadunidenses em uma operação militar em janeiro. Desde então, executivos e diplomatas dos EUA retomaram diálogos com as autoridades agora lideradas pela presidente interina, Delcy Rodríguez, sobre cooperação bilateral.

O Departamento de Estado ressaltou que a equipe da embaixadora Laura Dogu está restaurando as instalações da chancelaria em Caracas para preparar o retorno completo do pessoal e a reativação dos serviços consulares no futuro.