Governo venezuelano nega acusações contra Delcy Rodríguez

247 - O Governo da Venezuela respondeu oficialmente a conteúdos que circulam em redes sociais e em veículos internacionais sobre supostas ligações da presidente interina Delcy Rodríguez ao narcotráfico, desmentindo as alegações e qualificando-as como falsas. A declaração oficial foi relatada inicialmente pela agência Prensa Latina.

Segundo informações de agências, uma publicação atribuída à plataforma X Miraflores Al Momento (@ALMomento_M) sugeriu que a presidenta interina estaria “no radar” de investigações estrangeiras e que narrativas contra seu governo fariam parte de uma tentativa de manter pressões políticas. A Associated Press relatou acesso a “documentos que mostram que a líder venezuelana Delcy Rodríguez está no radar da DEA (Administração de Repressão às Drogas dos EUA) há anos”, o que foi citado na discussão que motivou a reação governamental.

O governo venezuelano, por meio de canais oficiais, repudiou as associações feitas com o narcotráfico e reforçou que tais versões carecem de provas ou fontes confiáveis. A Venezolana de Televisión assinalou que a reportagem da agência de notícias americana “associa a presidenta interina ao narcotráfico”, uma narrativa que, segundo o canal estatal, já foi usada anteriormente contra outros altos membros do governo.

Autoridades do governo qualificaram a circulação dessas informações como parte de um esforço mais amplo para desestabilizar a liderança venezuelana e gerar desconfiança interna e externa. Segundo os comunicados oficiais, vídeos e mensagens amplificados em redes sociais refletem “notícias falsas contra o Alto Comando Político da Venezuela” com o objetivo de provocar instabilidade no país.