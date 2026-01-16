Delcy Rodríguez: “não temos medo de assumir relações com os EUA”

247 - A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta sexta-feira (16) que o seu país não tem medo de estabelecer "relações" bilaterais com os EUA, porque são laços "históricos". Os relatos foram publicados na agência RT.

"Não temos medo de estabelecer relações com um país deste hemisfério, com os EUA. São relações históricas, mantidas inclusive pelo nosso libertador Simón Bolívar. São relações históricas que, sem dúvida, sofreram retrocessos, acredito que devido à falta de compreensão da [Casa Branca] sobre a realidade política, econômica e social da Venezuela", afirmou Delcy em reunião com membros do Conselho Nacional de Economia Produtiva.

Segundo a presidenta, Caracas e Washington estão " abordando questões de energia, comércio e cooperação econômica de diversas maneiras". A líder venezuelana também havia dito que será apresentado um projeto de reforma do setor petrolífero, abrindo mais espaço para capitais internacionais.

Apesar das medidas recentes, Delcy afirmou que "essa agenda econômica deve estar a serviço do povo venezuelano", conforme as diretrizes definidas pelo presidente Nicolás Maduro.

Forças dos EUA sequestraram o político chavista no começo do mês e o transportavam para Nova York. Mesmo sem provas, o governo Donald Trump acusou Maduro de envolvimento com o narcotráfico.