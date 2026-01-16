Venezuela registra alta de 8,5% no PIB em 2025, diz Delcy Rodríguez

247 - A Venezuela encerrou o ano de 2025 com um crescimento de 8,5% no Produto Interno Bruto (PIB), consolidando uma sequência de 19 trimestres consecutivos de expansão econômica. O dado foi apresentado pela presidenta encarregada do país, Delcy Rodríguez, durante a prestação de contas do Poder Executivo à Assembleia Nacional, em Caracas. As informações são da Telesur.

Segundo Rodríguez, o desempenho econômico recente posiciona a Venezuela como a economia que mais cresce na América Latina. O avanço, de acordo com a dirigente, foi sustentado principalmente pela recuperação da indústria de hidrocarbonetos, pelo fortalecimento da arrecadação tributária e por políticas voltadas à preservação dos equilíbrios macroeconômicos, mesmo em um contexto de sanções internacionais, que ela classificou como um “bloqueio criminoso”.

No setor energético, a presidenta encarregada destacou avanços considerados estratégicos. Ela informou que, em dezembro, os trabalhadores da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) alcançaram uma produção de 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. Parte desse resultado, explicou, foi possível graças aos Contratos de Participação Produtiva de Hidrocarbonetos, modelo que permitiu captar cerca de 900 milhões de dólares em investimentos ao longo de 2025.

A proposta de reforma da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos, apresentada à Assembleia Nacional, busca conceder caráter legal definitivo aos mecanismos de investimento previstos na Lei Antibloqueio. O objetivo, segundo o governo, é proteger e ampliar os fluxos de capital que vêm impulsionando a recuperação da indústria petrolífera nacional.

Durante o balanço de gestão, Rodríguez também abordou indicadores sociais e de segurança. Ela afirmou que “Venezuela está tranquila, em calma, segura”, ao informar uma taxa de três homicídios por 100 mil habitantes. A presidenta encarregada associou a recuperação econômica à melhoria das condições de vida da população, citando aumento do emprego formal e avanços na área da saúde, com redução da mortalidade materna e neonatal nos últimos três anos.

Na área de infraestrutura, o governo reportou a incorporação de 5 mil megawatts ao sistema elétrico nacional e um aumento de 110% na capacidade de fornecimento de água em comparação com 2024. Rodríguez também ressaltou o papel da gestão comunal, informando que o sistema 1×10 do bom governo solucionou mais de 7,3 milhões de demandas da população.

Outro destaque foi o investimento direto em projetos locais. De acordo com a presidenta encarregada, cerca de 280 milhões de dólares foram aplicados em aproximadamente 35 mil iniciativas executadas por comunas e conselhos comunais. Ela também afirmou que, em 2025, o país alcançou “zero importação de combustíveis”, produzindo internamente toda a gasolina consumida no território nacional, um feito que não ocorria havia uma década.

Delcy Rodríguez assumiu a Presidência da República em caráter interino após o sequestro do presidente Nicolás Maduro, ocorrido em 3 de janeiro de 2026. A decisão foi determinada pela Sala Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça, que, no dia seguinte, ordenou que a então vice-presidenta executiva “assuma e exerça em condição de encarregada” todas as atribuições do cargo, com o objetivo de assegurar a continuidade administrativa e a defesa integral da nação.