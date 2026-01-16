Delcy Rodríguez reafirma soberanía venezuelana e defende diplomacia firme com os EUA

247 - A presidenta em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmou que o país manterá relações diplomáticas com os Estados Unidos e com todas as nações do mundo, ao mesmo tempo em que defendeu uma postura firme e soberana diante de pressões externas. A declaração foi feita durante a apresentação do relatório anual de gestão do Executivo à Assembleia Nacional, referente ao desempenho de 2025, em sessão solene realizada em Caracas.

Durante o discurso, ela também lembrou que o país enfrentou, em dezembro, um bloqueio naval que antecedeu os acontecimentos de janeiro. Segundo Rodríguez, a medida buscou limitar as possibilidades da Venezuela como exportadora de energia e restringir suas relações comerciais livres com o mundo.

No campo diplomático, a presidenta em exercício foi enfática ao defender a soberania nacional. “Há uma mancha nas relações entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas vamos resolver isso cara a cara con nossa diplomacia”, declarou. Em seguida, reforçou a necessidade de unidade interna: “Devemos ir juntos defender nossa soberania e a paz da República”.

Ao sintetizar sua posição, Delcy Rodríguez destacou o princípio da diplomacia bolivariana de paz, deixando clara a postura do governo venezuelano frente a qualquer negociação internacional: “Si eu tiver que ir a Washington, irei de pé, não me arrastando”.

O discurso foi acompanhado por representantes dos poderes da República, autoridades do sistema judiciário, membros das Forças Armadas, parlamentares, corpo diplomático credenciado e familiares do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, em um ato que reforçou o compromisso institucional com a soberania, a paz e o desenvolvimento da Venezuela.

A informação foi divulgada originalmente pela Telesur, que acompanhou o discurso no qual Rodríguez apresentou os principais eixos do plano Reto Admirable 2026, iniciativa nomeada pelo presidente Nicolás Maduro e inspirada na Campanha Admirável de Simón Bolívar. Segundo a presidenta em exercício, o plano estabelece diretrizes claras para garantir a continuidade do crescimento produtivo e o abastecimento interno do país.

“Hoje podemos afirmar que nosso objetivo, conforme jurado pelo presidente e pela primeira-dama, é a preservação do poder nacional venezuelano. Que ninguém se engane”, declarou Delcy Rodríguez ao iniciar sua mensagem anual, apresentada em conformidade com o artigo 237 da Constituição e em nome do presidente Nicolás Maduro.

No início do discurso, Rodríguez pediu um minuto de aplausos em homenagem aos jovens que morreram em combate no dia 3 de janeiro de 2026. “Honra e glória aos nossos humildes jovens venezuelanos, que lutaram na escuridão da madrugada de 3 de janeiro de 2026. Eles abriram um novo capítulo em nossa história”, afirmou.

Ao apresentar o plano Reto Admirable 2026, a presidenta em exercício ressaltou que a iniciativa “traça linhas muito claras para manter os níveis produtivos de nossa pátria, que hoje alcançam 99% de abastecimento”. Segundo ela, o plano foi concebido para sustentar o crescimento em setores estratégicos como agroindústria, vegetais, cereais, pesca e proteína animal, que já supera 10% do Produto Interno Bruto.

“Fizemos o plano e temos plano para o ano de 2026. Que a esperança de nosso povo não seja apagada por nada nem por ninguém”, afirmou Rodríguez, ao destacar a continuidade das políticas produtivas.