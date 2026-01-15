Sob pressão dos EUA, Delcy vai apresentar projeto de reforma do setor petrolífero

247 - A vice-presidente e presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, apresentou nesta quinta-feira (15) uma proposta de reforma no setor petrolífero do país destinada a facilitar a entrada de investimentos estrangeiros, segundo reportagem da Reuters. A proposta dela prevê mudanças legais no marco regulatório da indústria do petróleo que, em tese, poderiam atrair recursos externos para a exploração e produção de hidrocarbonetos na Venezuela, tradicionalmente detentora de grandes reservas petrolíferas globais. A intenção é abrir espaço a relações econômicas mais amplas com investidores internacionais.

No pronunciamento em Caracas, a líder interina enfatizou que o país está disposto a abrir seu setor energético para oportunidades que beneficiem todas as partes envolvidas. “A Venezuela está aberta a relações energéticas em que todas as partes se beneficiem”, afirmou Rodríguez em encontro com líderes locais, ressaltando a importância de avanços que possam tornar o mercado mais atrativo para capital estrangeiro.

O setor petrolífero venezuelano enfrenta dificuldades operacionais há anos, com queda de produção e impacto de sanções internacionais. Especialistas do setor têm afirmado que a recuperação plena da capacidade produtiva do país exigiria investimentos significativos em infraestrutura e revisão das condições legais e contratuais que regem a exploração de petróleo.

Rodríguez, que já ocupou cargo ligado à área energética em governos anteriores, busca com a reforma criar mecanismos que reduzam barreiras e ofereçam previsibilidade jurídica para investidores, em um momento em que a Venezuela procura reequilibrar sua participação no mercado global de energia. A implementação de mudanças propostas dependerá de tramitação legislativa e da resposta de investidores estrangeiros ao novo marco regulatório.