Diretor da CIA se reúne com Delcy Rodríguez em Caracas, diz Reuters

O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, John Ratcliffe, esteve em Caracas para uma reunião com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. A visita marca o contato de mais alto nível entre os dois países desde o sequestro do presidente Nicolás Maduro por tropas estadunidenses neste mês.

Segundo a agência Reuters, o encontro ocorreu na quinta-feira (15) a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com um funcionário do governo estadunidense, Ratcliffe levou a mensagem de que Washington espera uma melhora nas relações de trabalho com a Venezuela.

Visita inédita após prisão de Nicolás Maduro

A reunião aconteceu após o sequestro de Maduro, que foi levado aos Estados Unidos para responder a supostas acusações relacionadas ao tráfico de drogas. Desde então, o governo estadunidense tem evitado declarações públicas defendendo que a oposição assuma formalmente o poder, embora já tenha afirmado anteriormente que um aliado da oposição venceu legitimamente as eleições presidenciais de 2024.

Delcy Rodríguez, que exercia o cargo de vice-presidente durante o governo Maduro, assumiu a presidência interina após a operação militar dos Estados Unidos. Washington avalia que sua permanência no comando provisório contribui para a preservação da estabilidade institucional no país.

Cooperação e reconstrução da confiança

Durante cerca de duas horas de conversas, Ratcliffe e Rodríguez discutiram temas como cooperação em inteligência, estabilidade econômica e a necessidade de que a Venezuela deixe de ser um "porto seguro para os adversários dos Estados Unidos, especialmente os narcotraficantes"

“O diretor deixou claro que a Venezuela não pode mais dar apoio a narcotraficantes como o TDA”, afirmou o funcionário estadunidense, referindo-se ao Tren de Aragua.

Na quarta-feira anterior à visita, o presidente Donald Trump conversou por telefone com Delcy Rodríguez. Ambos classificaram o diálogo, separadamente, como positivo. Apesar de já ter criticado o governo Trump pelo que chamou de “sequestro” de Maduro e de ter pedido seu retorno ao país, Rodríguez manteve o contato institucional com Washington.

Contexto político e reação da oposição

A visita de Ratcliffe coincidiu com um gesto simbólico da oposição venezuelana. No mesmo dia, a líder María Corina Machado esteve na Casa Branca, onde entregou ao presidente Donald Trump sua medalha do Prêmio Nobel da Paz. A Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentário sobre a viagem do diretor da CIA à Venezuela.