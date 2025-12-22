Irã oferece cooperação ampla à Venezuela em meio a denúncias de pirataria no Caribe

247 - A Venezuela recebeu do Irã uma proposta de cooperação abrangente após uma conversa telefônica entre o chanceler venezuelano Yván Gil e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, em meio a novas tensões envolvendo o transporte de petróleo e a segurança marítima no Caribe.

A informação foi divulgada pelo Ministério do Poder Popular para Relações Exteriores (MPPRE), que registrou, em publicação no último sábado (20), que Araghchi “ratificou seu compromisso de oferecer cooperação em todos os âmbitos necessários” diante das agressões e ameaças dos Estados Unidos.

No texto publicado pelo MPPRE, o governo venezuelano afirma que os chanceleres avaliaram o estado das relações bilaterais e manifestaram preocupação com acontecimentos no Caribe que incluem “ameaças, atos de pirataria” e até “roubo” de navios venezuelanos carregados de petróleo por parte dos Estados Unidos.

A chancelaria venezuelana confirma a cooperação “em todos os âmbitos necessários”. A proposta iraniana é uma resposta direta à escalada de ameaças e ações no Caribe por parte dos Estados Unidos.

O apoio iraniano à Venezuela faz parte de uma articulação diplomática para sustentar a posição de Caracas em fóruns multilaterais e em debates sobre liberdade de navegação e comércio.