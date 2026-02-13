Jovens tomam as ruas de Caracas em defesa da paz e do diálogo na Venezuela

247 - As ruas de Caracas registraram nesta quinta-feira (12), uma ampla mobilização juvenil marcada por diferentes posições políticas, mas com uma mensagem convergente: a defesa da paz e da convivência democrática na Venezuela. Os atos reuniram estudantes, trabalhadores e organizações juvenis em diversos pontos da capital, com reivindicações variadas e apelos por mais espaços de diálogo.

Segundo a Telesur, a presidente interina Delcy Rodríguez celebrou a mobilização e destacou que a juventude venezuelana vem demonstrando maturidade política ao defender o respeito às diferenças e a busca por entendimento entre diversos setores.

Durante o pronunciamento, Rodríguez afirmou ter se emocionado ao ver estudantes da Universidade Central da Venezuela (UCV) marcharem sem medo e sem repressão. Para a dirigente, a presença de jovens com diferentes visões políticas nas ruas, expressando-se livremente, indica um momento histórico relevante para o país.

Coexistência democrática

Em seu discurso, Delcy Rodríguez convidou estudantes, trabalhadores e movimentos juvenis a aderirem ao Programa de Coexistência Democrática e Paz, iniciativa que busca ampliar espaços de diálogo e fortalecer debates respeitosos na sociedade venezuelana. A presidente interina ressaltou que o voluntariado juvenil terá papel decisivo na consolidação de uma cultura política baseada na participação e no diálogo.

A jornada também coincidiu com o 212º aniversário da Batalha de La Victoria, considerada uma data simbólica para a juventude venezuelana. Ao longo do dia, ocorreram manifestações com pautas distintas: um setor celebrou medidas de anistia e pediu novas liberações, enquanto outro grupo se mobilizou com reivindicações políticas ligadas ao governo.

Apesar das divergências entre os participantes, Rodríguez enfatizou que os atos ocorreram sem incidentes, classificando o fato como um resultado coletivo importante para o país.

Durante sua fala, a presidente interina reforçou que a juventude deve ter protagonismo na defesa da soberania nacional e no futuro do país. Em uma das principais declarações do discurso, afirmou:

“Aspiramos a que a juventude ame profundamente a Venezuela e se sinta orgulhosa de sua história”.

Rodríguez também destacou a importância de preservar a memória dos libertadores e das lutas históricas que marcaram a trajetória venezuelana, apontando esse elemento como central para a construção de identidade e unidade nacional.

Projetos produtivos liderados por jovens

Um dos principais anúncios feitos durante o ato foi a aprovação de recursos para financiar 400 novos projetos produtivos coordenados por jovens. A dirigente explicou que o objetivo é impulsionar o empreendedorismo juvenil e abrir oportunidades de emprego, com impacto direto no desenvolvimento econômico local. De acordo com o anúncio, o Ministério da Juventude atuará em conjunto com o Ministério da Economia e Finanças para garantir que os recursos cheguem diretamente aos beneficiários.

Rodríguez afirmou ainda que o programa busca assegurar um primeiro emprego digno e produtivo para milhares de jovens interessados em contribuir com o país por meio de inovação e trabalho comunitário.

Juventude mobilizada

As manifestações realizadas em Caracas evidenciaram o peso político e social da juventude venezuelana, que segue se consolidando como força ativa na vida pública do país. Com pautas diversas, os atos reuniram jovens que defenderam participação política, ampliação de direitos e presença mais efetiva em decisões nacionais.

Ao final do discurso, Delcy Rodríguez reafirmou que o governo pretende continuar promovendo políticas voltadas para ampliar a participação juvenil e incentivar o diálogo entre diferentes setores da sociedade, sustentando que a mobilização foi uma demonstração de que a juventude venezuelana está preparada para enfrentar o desafio de construir um país em paz, com justiça social e respeito ao pluralismo.