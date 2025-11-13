Lewandowski recebe ministros do Mercosul para debater segurança pública

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, recebe nesta quinta-feira (13), em Brasília, representantes dos países do Mercosul para discutir novas estratégias de enfrentamento ao crime organizado na região. O encontro está marcado para às 18h30 e integra a agenda da presidência brasileira do bloco econômico.

De acordo com a CNN Brasil, a reunião reunirá titulares das pastas de segurança dos países integrantes do Mercosul, com foco no fortalecimento da cooperação internacional e no intercâmbio de informações para ações mais rápidas e eficazes contra organizações criminosas.

Os ministros devem avaliar iniciativas conjuntas que permitam aprimorar o compartilhamento de bases de dados, além de traçar novas diretrizes para operações coordenadas no combate às facções que atuam em diversos territórios da América Latina.

A intensificação do debate ocorre em meio ao avanço da discussão sobre segurança pública no Brasil, reacendida após a megaoperação contra o Comando Vermelho realizada no final de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. A ação, que resultou em 121 mortos — incluindo quatro policiais — tornou-se a mais letal da história do estado e ampliou a pressão por mudanças legislativas.

Diante do cenário, o governo federal enviou à Câmara dos Deputados um projeto que endurece as regras contra organizações criminosas. Conhecida como “PL Antifacção”, a proposta compõe o chamado Marco Legal de Combate ao Crime Organizado e está sob relatoria do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP). Desde que assumiu a tarefa, na última sexta-feira (7), o parlamentar já apresentou quatro versões do parecer.

O texto, que divide governistas e oposição, teve sua análise em plenário adiada na noite de quarta-feira (12). O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu transferir a votação para terça-feira (18), quando o Marco da Segurança deve ser discutido como pauta única.