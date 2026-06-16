Lula: negociação de acordo Mercosul-Japão começa ainda em junho

247 - A negociação entre Mercosul e Japão para um acordo de livre comércio pode ter início oficial anunciado em 30 de junho, durante a cúpula do bloco sul-americano em Assunção, no Paraguai, segundo afirmou o presidente Lula (PT) nesta terça-feira (16), durante a cúpula do G7.

A declaração foi feita em reunião bilateral entre Lula e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. No encontro, o presidente ressaltou a relação histórica entre Brasil e Japão, marcada pela presença da maior comunidade japonesa fora do território japonês no Brasil e pelo aumento da população brasileira que vive no país asiático.

➡️ No G7, Lula discute acordo Mercosul-Japão com 1ª ministra japonesa



Veja na coluna de @igorgadelham pic.twitter.com/wKpLBb5myt June 16, 2026

Segundo Lula, essa aproximação social e cultural pode servir de base para uma nova etapa da parceria econômica entre os dois países e entre o Japão e o Mercosul. “Eu espero que na próxima reunião do Mercosul possamos ter boas notícias”, disse o presidente.

A possível abertura das negociações ocorre em um momento de maior interesse do Japão pelo mercado sul-americano. Em maio, Tóquio já havia indicado a intenção de iniciar tratativas formais para um acordo de parceria econômica com o Mercosul ainda neste verão japonês.

O movimento japonês é visto como parte de uma estratégia para diversificar relações comerciais, em meio às restrições impostas por Donald Trump e às limitações da China sobre exportações de terras raras. O Mercosul permanece como um dos poucos grandes mercados globais com os quais o Japão ainda não possui acordo comercial.

Em dezembro de 2025, Japão e Mercosul formalizaram um Marco de Parceria Estratégica, com foco em comércio, investimentos e transição energética. A eventual abertura de uma negociação de livre comércio representaria um avanço nessa agenda.

A reunião entre Lula e Takaichi também deve tratar da venda de petróleo brasileiro ao Japão. O tema já havia sido discutido em maio, em encontro envolvendo o chanceler Mauro Vieira, ao menos um executivo da Petrobras e o ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Ryosei Akazawa.

Este foi o primeiro encontro entre Lula e Sanae Takaichi desde que ela foi eleita, em outubro do ano passado. Takaichi tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na história do Japão.