Lula presta solidariedade à Venezuela e convoca minuto de silêncio na Cúpula do Mercosul

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade à Venezuela nesta terça-feira (30) e convocou um minuto de silêncio pelas vítimas dos terremotos que atingiram o país na semana passada, durante a 68ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, em Assunção, no Paraguai. Em discurso no encontro, Lula lamentou as mortes e a destruição provocadas pela tragédia.



Logo no início de sua fala na Cúpula do Mercosul, o presidente afirmou que a situação venezuelana exige uma resposta marcada pela solidariedade regional. “Quero começar dedicando minha solidariedade ao povo e ao governo da Venezuela diante das perdas humanas e materiais incalculáveis causadas pelos terremotos na semana passada”, declarou Lula.



Segundo o presidente brasileiro, os dados repassados pelo governo venezuelano indicavam um cenário de grande devastação. Lula disse ter conversado na segunda-feira (29) com a presidenta Delcy Rodríguez e relatou que, até aquele momento, havia 1,4 mil mortos, 60 mil desabrigados, 10 mil desaparecidos e 3.150 feridos.



“Ontem falei com a presidenta Delcy, tinham 1,4 mil pessoas mortas, 60 mil desabrigadas, 10 mil desaparecidas e 3.150 feridas. Esses foram dados de ontem. Nesse momento em que o Mercosul está reunido, queria pedir um minuto de silêncio”, afirmou o presidente.



Ao relacionar a tragédia ao papel do bloco regional, Lula defendeu que situações extremas reforçam a necessidade de cooperação entre os países sul-americanos. Para o presidente, o Mercosul deve atuar não apenas como espaço de integração econômica, mas também como instrumento de apoio mútuo em momentos de crise humanitária.



“Tragédias como esta convidam a uma reflexão sobre a importância da solidariedade e da cooperação regionais”, disse Lula. “Esse mesmo espírito de fraternidade e visão de futuro compartilhado tem orientado o Mercosul ao longo de sua trajetória.”



A manifestação ocorreu durante a reunião de chefes de Estado do Mercosul, que reúne lideranças da região em Assunção. A fala de Lula reforçou a defesa brasileira de maior articulação regional diante de desastres naturais, crises sociais e desafios comuns aos países sul-americanos.