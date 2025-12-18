TV 247 logo
      Mais de 150 mil pessoas protestam em Buenos Aires contra reforma trabalhista de Milei (vídeo)

      Participaram do ato partidos de esquerda e outros setores insatisfeitos com a tentativa de implementação da reforma

      Ato em Buenos Aires contra o governo Milei - 18/12/2025 (Foto: Captura de tela/Vídeo/teleSUR)

      247 - Mais de 150 mil pessoas foram às ruas nesta quinta-feira (18) protestar em Buenos Aires contra a reforma trabalhista promovida pelo presidente argentino, Javier Milei, informou a teleSUR

      O pacote de medidas apresentado pelo governo argentino é semelhante ao aprovado durante o governo de Michel Temer no Brasil, há alguns anos, e prevê, entre outros pontos, a possibilidade de acordos diretos entre trabalhadores e empregadores. Hoje, essas negociações são mediadas por sindicatos, mecanismo que assegura direitos trabalhistas e que seria enfraquecido com a reforma.

      Outros eixos centrais do projeto incluem a redução do salário mínimo da classe trabalhadora e a imposição de limites mais rígidos ao direito de greve.

      De acordo com as estimativas citadas, mais de 150 mil pessoas participaram do protesto unificado na Praça de Maio, no centro de Buenos Aires, com a presença das principais centrais sindicais, partidos de esquerda e outros setores insatisfeitos com a tentativa de implementação da reforma. 

