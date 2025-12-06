Milei compra caças F-16 e comemora com embaixador dos Estados Unidos

247 – Sete minutos de voo e um estrondo a 700 km/h levaram milhares de argentinos a olhar para o céu de Buenos Aires na manhã deste sábado, durante o primeiro sobrevoo dos seis caças F-16 adquiridos de Dinamarca. As informações foram publicadas originalmente pelo jornal Clarín.

As aeronaves decolaram pouco antes das 7h30 de Río Cuarto, em Córdoba, e seguiram para a capital em uma demonstração que percorreu a Costanera Norte, a Plaza de Mayo, a Avenida 9 de Julio e o Congresso Nacional, antes de retornar à base.

Público lota pontos emblemáticos para ver o sobrevoo

A passagem dos caças — a cerca de 700 metros de altitude — atraiu centenas de pessoas ao Obelisco, à Plaza de Mayo e a outros pontos da cidade. A exibição durou sete minutos e transformou avenidas centrais em arquibancadas improvisadas.

De volta a Río Cuarto, o governo realizou o ato oficial com a presença do presidente Javier Milei, de sua irmã Karina, do chefe de Gabinete Manuel Adorni e dos ministros Luis Petri (Defesa), Diego Santilli (Interior) e Pablo Quirno (Relações Exteriores).

Um dos F-16 trazia a imagem de uma cabeça de leão em azul e branco — símbolo adotado por Milei em sua campanha presidencial.

Milei exalta reforço militar e critica o kirchnerismo

Durante a cerimônia, Milei celebrou a chegada dos novos aviões com palavras enfáticas.

“Hoje, centenas de milhares de argentinos puderam levantar o olhar e ver, pela primeira vez, seus anjos protetores cruzando o céu. Os F-16 são os novos guardiões do espaço aéreo argentino.”

O presidente também afirmou:

“Depois de uma ansiosa espera, tenho finalmente atrás de mim os primeiros seis aviões de combate F-16. Com este importante investimento em armamento militar, vamos reforçar substancialmente nossa Força Aérea.”

Em seguida, voltou-se contra o kirchnerismo:

“Em um esforço para tirar proveito político de uma tragédia nacional, como foi a última ditadura militar, nas últimas décadas o kirchnerismo se dedicou a demonizar nossas Forças Armadas e a deteriorar a relação com a sociedade.”

Ao defender a nomeação do general Carlos Presti como novo ministro da Defesa, Milei declarou:

“Agora, amparados em conjurar fantasmas do passado, rejeitam a designação do tenente-general Carlos Presti, mas a nomeação do novo ministro se baseia em sua idoneidade para o cargo.”

E completou:

“Nós não buscamos colocar aqueles que têm melhor desempenho diante das câmeras, mas sim os que mais sabem sobre o assunto. E, logicamente, quem mais sabe de defesa nacional é um militar.”

Embaixador dos EUA celebra chegada dos caças

O evento contou com a presença do embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Peter Lamelas, que também se manifestou — e cujas palavras, igualmente, foram traduzidas literalmente:

“Os F-16 já estão na Argentina! É um orgulho celebrar a chegada dos primeiros seis F-16 adquiridos a Dinamarca — um marco histórico para a Força Aérea Argentina e um sinal claro do momento excepcional que nossas relações atravessam.”

A ausência de representantes do governo provincial de Córdoba gerou comentários: o governador Martín Llaryora recupera-se de uma cirurgia, e sua vice, embora presente, não foi convidada pela Casa Rosada para a tribuna oficial.

Detalhes da compra e próximos envios

Os seis F-16 apresentados neste sábado fazem parte de um pacote de 24 aeronaves adquiridas em 2024, com entregas previstas entre 2026 e o fim de 2027. O pacote inclui armamento composto por 36 mísseis AIM-120C-8 e 102 bombas Mk-82 de 227 quilos, que chegarão ao país por via marítima.

O contrato soma mais de 300 milhões de dólares pelos aviões e outros 941 milhões aprovados pelo governo dos Estados Unidos para a compra de armamentos. As primeiras unidades permanecerão no Área Material Río Cuarto, em Las Higueras.

Além disso, a Argentina recebeu uma aeronave adicional destinada exclusivamente ao treinamento em solo, que não integrará a frota operacional.