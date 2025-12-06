Milei convoca sessões extraordinárias do Congresso para acelerar reformas neoliberais na Argentina

247 – O governo do presidente Javier Milei anunciou que convocará o Congresso argentino para sessões extraordinárias entre 10 e 30 de dezembro, em uma nova ofensiva para acelerar sua agenda neoliberal e avançar em cortes sociais rejeitados por grande parte da população. As informações foram publicadas pelo teleSUR, com dados também do El Destape e de agências internacionais.

O chefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmou que Milei assinará o decreto de convocação e afirmou que o tratamento das reformas é considerado fundamental pelo presidente, mesmo “em detrimento da maioria dos argentinos”, segundo descreveu o teleSUR.

Pacote de reformas prioriza flexibilização trabalhista, endurecimento penal e avanço sobre áreas ambientais sensíveis

O pacote que Milei pretende votar durante o período extraordinário inclui o orçamento de 2026 e uma série de reformas estruturais: mudanças nos regimes laboral, tributário e penal, além da adequação da lei de proteção aos glaciares.

Entre os projetos considerados prioritários pelo governo estão:

Lei de Inocência Fiscal, apresentada como uma medida para o blanqueamento dos “dólares debaixo do colchão”.

“Compromisso nacional pela estabilidade fiscal e monetária”, que deve chegar primeiro à Câmara dos Deputados.

Reforma da legislação trabalhista, que o governo chama de “modernização trabalhista”.

Reforma do Código Penal.

Adequação dos parâmetros de preservação dos glaciares.

Organizações ambientais alertam que as mudanças na lei dos Glaciares podem abrir caminho para a exploração de minerais como cobre e as chamadas “terras raras”, colocando em risco reservas de água consideradas essenciais.

A reforma do Código Penal, conduzida pela ex-ministra de Segurança Patricia Bullrich, prevê endurecimento de penas, menos restrições ao uso da “legítima defesa” e imprescritibilidade de delitos graves.

Orçamento de 2026 prevê inflação menor que a atual e dólar acima de 1.400 pesos

O orçamento de 2026, elaborado por Milei e pelo ministro da Economia, Luis Caputo, já conta com dictamen na Câmara dos Deputados e está pronto para ser discutido no Senado.

A proposta projeta:

Inflação de 10,1% para 2026, apesar do acumulado anual já estar em 19,7%.

Dólar a 1.423 pesos.

Os dados reforçam o cenário de forte tensão social, marcado por protestos contra o ajuste fiscal e o retrocesso em direitos trabalhistas e ambientais.

Convocação ocorre após fortalecimento eleitoral do bloco governista

A decisão de Milei ocorre a poucos dias da renovação parcial do Congresso, na qual o bloco governista ampliará sua presença tanto na Câmara como no Senado, após os resultados das eleições legislativas de outubro. Com isso, o presidente busca garantir maior margem de manobra para aprovar seu pacote de reformas antes do fim do ano legislativo.