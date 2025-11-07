Milei faz "dancinha" para Trump, enquanto argentinos vivem insegurança alimentar

247 - O presidente argentino, Javier Milei, imitou uma coreografia conhecida do presidente norte-americano, Donald Trump, durante um evento conservador nos Estados Unidos nesta sexta-feira (7). Após finalizar o discurso, ele dançou ao som de “Y.M.C.A.”, do grupo Village People.

O político ultradireitista argentino está nos Estados Unidos para participar de um evento da Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), em Mar-a-Lago, na Flórida. No final do discurso, começou a tocar a música, tradicional em eventos com a presença de Trump. Milei imitou a dança do presidente norte-americano enquanto estava no palco.

Enquanto o presidente argentino faz dancinha, milhares de pessoas estão sendo diretamente impactadas por problemas sociais no país sul-americano. O Relatório do Observatório Social da Universidade Católica da Argentina (UCA), divulgado em dezembro de 2024, apontou que pelo menos 4,3 milhões de crianças vivem em situação de insegurança alimentar - cerca de 35,5% das crianças no país enfrentaram insegurança alimentar moderada e 16,5% grave.

A quantidade de famílias que sofre com esse problema subiu de 32% em 2010 para 51% no ano passado. As estatísticas apontaram que 28% da população vive em casas com algum grau de insegurança alimentar e 12,6% em lares com insegurança alimentar grave.