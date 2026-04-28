Milei fica na corda bamba nas Malvinas, com tensão entre EUA e Reino Unido

Reuters - O presidente da Argentina, Javier Milei, um libertário que há muito tempo cita a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher como um de seus modelos políticos, recentemente aumentou seu tom público em relação às Malvinas, o que contrasta com a abordagem moderada que ele adotou anteriormente ao buscar laços mais estreitos com o Ocidente.

Ao contrário de seus antecessores de esquerda, que rotineiramente reafirmavam a reivindicação de soberania da Argentina sobre as ilhas do Atlântico Sul -- conhecidas entre os britânicos como Falkland e na Argentina como Las Malvinas --, Milei, que pediu negociações bilaterais com o Reino Unido, foi criticado por não enfatizar suficientemente a questão.

No entanto, na sexta-feira, horas depois que a Reuters noticiou com exclusividade que um email interno do Pentágono sugeria a revisão da posição dos EUA sobre o arquipélago em disputa como retaliação à posição do Reino Unido na guerra contra o Irã, Milei fez uma postagem inflamada no X, dizendo que as Malvinas "eram, são e sempre serão argentinas".

A Argentina há muito tempo afirma que herdou as ilhas da Espanha após sua independência em 1816 e que o Reino Unido assumiu o controle em 1833 por meio de um ato colonial ilegal. O Reino Unido, sob o governo de Thatcher, e a Argentina travaram uma breve guerra pelas ilhas em 1982, na qual 649 militares argentinos e 255 britânicos morreram, depois que a Argentina invadiu as ilhas em uma tentativa fracassada de tomá-las.

Quatro décadas depois, as ilhas ainda despertam uma emoção crua na Argentina, onde a memória da guerra é pintada nas paredes da cidade de Buenos Aires como retratos de heróis mortos e onde alguns clubes esportivos não aceitam roupas com a bandeira britânica. Um feriado nacional marca o aniversário da guerra.

A nova tensão entre os EUA e o Reino Unido oferece a Milei um potencial grito de guerra, conforme seus índices de aprovação caem para os níveis mais baixos, pressionados pelo aumento da inflação mensal e por escândalos de corrupção, tornando a causa uma das que o presidente poderia recorrer para tentar ampliar sua popularidade, segundo especialistas.

"A luta pelas Malvinas é uma obsessão nacional na Argentina, e não há nenhuma vantagem em minimizá-la", disse Benjamin Gedan, diretor do programa para a América Latina do Stimson Center, em Washington. "Embora Milei não seja conhecido por agradar seus oponentes, ele pode achar que as Malvinas são uma oportunidade irresistível para aumentar sua popularidade."

Um porta-voz de Milei não respondeu a um pedido de comentário.

"PROGRESSO COMO NUNCA ANTES"

Milei anteriormente havia levantado dúvidas sobre sua determinação em relação às ilhas. Durante sua campanha presidencial, ele elogiou a colega libertária Thatcher, que ordenou a operação militar para retomar as Malvinas, como uma das "maiores líderes do mundo", atraindo a condenação de veteranos que disseram que ele não demonstrou respeito pelos companheiros mortos.

Milei criticou os políticos que "batem no peito" sobre soberania sem resultados em uma entrevista à BBC em 2024. Posteriormente, ele causou reações negativas ao dizer que a Argentina quer que os ilhéus "um dia decidam votar em nós", ecoando a opinião do Reino Unido de que os residentes têm o direito à autodeterminação. Em 2013, os habitantes da ilha votaram esmagadoramente em um referendo para permanecer sob o domínio britânico.

Na semana passada, porém, ele disse em uma entrevista a uma plataforma de streaming que a Argentina estava "progredindo como nunca antes" na questão das ilhas.

Guillermo Carmona, ex-secretário do escritório Ministério das Relações Exteriores da Argentina para Malvinas, Antártida e Atlântico Sul durante o governo anterior de centro-esquerda, disse que agora é hora de a Argentina "aproveitar as fissuras que estão sendo produzidas".

Tradicionalmente, os EUA evitam tomar partido sobre a soberania das ilhas, mas reconhecem que elas são administradas pelo Reino Unido.

Sob o comando do presidente Donald Trump, que se referiu a Milei como seu "presidente favorito", os EUA poderiam ter participado como terceiros em qualquer negociação entre a Argentina e o Reino Unido, mas, segundo Gedan, o vazamento da carta do Pentágono torna essa possibilidade menos provável agora que os EUA mostraram sua mão ao potencialmente favorecer a Argentina.

Por enquanto, apesar do burburinho político, é improvável que o status quo mude, disseram os analistas.

"É difícil para mim pensar que os Estados Unidos possam forçar o Reino Unido a modificar sua posição se eles mudarem sua própria posição, já que o Reino Unido é um aliado estratégico dos EUA", disse o historiador argentino Federico Lorenz.

(Reportagem de Leila Miller; edição de Cassandra Garrison e Alistair Bell)