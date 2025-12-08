Petro denuncia que corpos encontrados no mar da Colômbia podem ser de bombardeados pelos EUA

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, determinou neste domingo (7) a abertura de uma investigação oficial sobre a descoberta de corpos encontrados no mar na região de La Guajira, na fronteira com a Venezuela, e levantou a possibilidade de que as mortes estejam relacionadas a bombardeios realizados pelos Estados Unidos no Caribe. As informações são da Folha de S.Paulo.

A suspeita surgiu após a exibição de uma reportagem pela emissora pública RTVC, na última quinta-feira (4), que mostrou a presença de dois corpos em uma comunidade de pescadores conhecida como Puerto López, além de relatos de outros cadáveres supostamente localizados do lado venezuelano. O número exato de vítimas e os pontos específicos dos achados ainda não foram oficialmente esclarecidos.

Em publicação na rede social X, Petro afirmou: "Esses corpos apareceram flutuando no mar da Guajira", e solicitou à autoridade forense colombiana que trabalhe para "estabelecer identidades e coordenar com a Promotoria da Venezuela". Em seguida, o presidente acrescentou: "Podem ser mortos por bombardeio no mar".A polícia do departamento de La Guajira confirmou à agência AFP que os corpos foram encontrados na quinta-feira, mas ressaltou que as circunstâncias das mortes ainda estão sob apuração. Segundo o porta-voz da corporação, não há, até o momento, confirmação oficial sobre a causa dos óbitos.

O episódio ocorre em meio a uma escalada de tensões entre Bogotá e Washington. Desde setembro, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra cerca de 21 embarcações no Caribe e no Pacífico, sob o pretexto de ligação com o narcotráfico. De acordo com relatos oficiais, as operações teriam provocado mais de 80 mortes.

Petro tem endurecido o discurso contra essas ações e as classificado como “execuções extrajudiciais”, além de criticar abertamente a política antidrogas dos EUA. Para o presidente colombiano, a estratégia norte-americana viola direitos humanos e agrava a instabilidade regional.

No plano diplomático, a relação entre os dois países se deteriorou nos últimos meses. O presidente Donald Trump retirou a Colômbia, neste ano, da lista de nações consideradas aliadas prioritárias no combate ao narcotráfico, sob o argumento de que o país não teria avançado o suficiente no controle do tráfico de cocaína. Além disso, Washington impôs sanções econômicas a Petro e a integrantes de sua família.

A menos de um ano do fim de seu mandato, Petro afirma que as medidas são injustas e sustenta que sua administração atingiu recordes históricos de apreensão de drogas, contestando a avaliação do governo americano. Enquanto isso, autoridades colombianas e venezuelanas devem ser acionadas para esclarecer a origem dos corpos e as circunstâncias das mortes na região fronteiriça.