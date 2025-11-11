Petro ordena suspensão do compartilhamento de inteligência com EUA

(Reuters) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ordenou que as forças de segurança pública colombianas suspendessem o compartilhamento de informações com as agências de inteligência dos EUA até que Washington pare de atacar barcos no Caribe.

"A luta contra as drogas deve estar subordinada aos direitos humanos do povo caribenho", disse Petro em um post no X, referindo-se ao histórico de colaboração entre os dois países contra o tráfico de drogas.

(Reportagem de Brendan O'Boyle)