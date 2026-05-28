Recessão de Milei leva dona de Brastemp e Consul a fechar fábrica na Argentina e transferir produção para o Brasil de Lula

247 – A Whirlpool Brasil, dona das marcas Brastemp e Consul, decidiu transferir para sua fábrica em Rio Claro, no interior de São Paulo, a produção que era realizada na unidade de Pilar, na Argentina, em mais um sinal do impacto da crise econômica enfrentada pelo governo de Javier Milei. A medida ocorre em meio à forte recessão argentina e ao enfraquecimento da atividade industrial no país vizinho, enquanto o Brasil vive um cenário de crescimento econômico e recuperação produtiva sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A informação foi divulgada originalmente pela RT Brasil. Segundo comunicado da empresa ao mercado, o encerramento das atividades fabris em Pilar, operadas pela Whirlpool Argentina, já havia sido informado em novembro de 2025 e foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia como parte de uma reorganização operacional.

A Whirlpool afirmou que a mudança integra um processo de “revisão e aprimoramento” de sua estrutura produtiva, voltado à eficiência operacional, otimização da capacidade instalada e melhor alocação de recursos. Na prática, porém, a decisão evidencia o deslocamento de investimentos industriais para o Brasil em um momento de deterioração da economia argentina.

Desde a chegada de Javier Milei à presidência, a Argentina mergulhou em uma severa retração econômica, marcada pela queda do consumo, fechamento de empresas, desemprego e perda de renda da população. O programa ultraliberal do governo argentino, baseado em cortes drásticos de gastos públicos, desregulamentação e choque fiscal, provocou uma desaceleração profunda da atividade econômica e afetou diretamente o setor industrial.

Em contraste, o Brasil atravessa um período de expansão econômica impulsionado pelo fortalecimento do mercado interno, aumento do emprego e retomada de investimentos. O parque industrial brasileiro voltou a ganhar protagonismo regional, atraindo operações e ampliando sua capacidade produtiva em setores estratégicos.

Como parte da internalização das operações, a Whirlpool Brasil adquiriu ativos industriais e bens operacionais da Whirlpool Argentina. O valor da operação foi estimado em US$ 36,7 milhões, equivalente a cerca de R$ 194 milhões na época da transação, realizada em janeiro e aprovada pelo Conselho no fim de dezembro de 2025.

A transferência seguirá um cronograma de transição que prevê adaptação e instalação de equipamentos nas unidades fabris brasileiras, além de ajustes logísticos e operacionais para garantir o abastecimento dos mercados atendidos pela companhia.

Segundo a Whirlpool, a decisão levou em consideração as condições dos mercados em que atua e a capacidade da produção brasileira de absorver as atividades anteriormente realizadas em Pilar. A companhia também informou que os investimentos adicionais necessários foram considerados compatíveis com o porte da empresa.

Apesar do fechamento da fábrica argentina, a empresa afirmou que continuará atendendo os consumidores do país vizinho. O mercado argentino seguirá sendo abastecido por produtos fabricados em diferentes unidades do grupo, com comercialização e distribuição realizadas pela Whirlpool Argentina.

O movimento reforça a centralidade do parque industrial de Rio Claro na estratégia da companhia e simboliza uma mudança relevante no eixo produtivo regional. Em um momento em que a Argentina enfrenta uma das mais duras crises econômicas de sua história recente, o Brasil volta a consolidar sua posição como principal polo industrial da América do Sul.