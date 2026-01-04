Rubio: EUA colaborarão com governo se a Venezuela 'tomar as decisões certas'

247 - O governo dos Estados Unidos afirmou que está disposto a estabelecer algum nível de cooperação com as atuais autoridades da Venezuela, desde que o país adote o que Washington considera “as decisões certas”. A declaração foi feita neste domingo (4) pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ao comentar a postura dos EUA em relação ao cenário político venezuelano após uma recente operação conduzida por forças americanas. A informação foi divulgada originalmente pela agência AFP.

Em entrevista ao programa Face the Nation, da CBS News, Rubio indicou que a política dos Estados Unidos em relação à Venezuela será guiada pelas ações concretas do governo que está no poder. “Vamos julgar tudo pelo que fizerem, e vamos ver o que fazem”, afirmou o secretário de Estado.

Segundo Rubio, a disposição para o diálogo não elimina a possibilidade de pressões adicionais. Ele deixou claro que Washington mantém mecanismos prontos para serem utilizados caso não haja mudanças consideradas satisfatórias. “Eu sei o seguinte: se não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão diversas ferramentas de pressão”, declarou.

As falas refletem a estratégia do governo norte-americano de condicionar qualquer aproximação diplomática a medidas políticas específicas por parte das lideranças venezuelanas, mantendo aberta a possibilidade tanto de negociação quanto de endurecimento, conforme a avaliação feita pela Casa Branca sobre os próximos passos do país sul-americano.