Rússia acusa EUA de “pirataria” ao bloquear a Venezuela e pede pragmatismo de Donald Trump

247 – O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou nesta quinta-feira (25) os Estados Unidos de reviverem práticas de “pirataria” e “banditismo” no Mar do Caribe ao impor medidas de bloqueio contra a Venezuela. A declaração foi feita pela porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, que também afirmou esperar que o pragmatismo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contribua para evitar um “desastre” na região.

As informações foram publicadas pela Agência Brasil, com base em declarações oficiais do governo russo. Segundo Zakharova, o cenário no Caribe se tornou um exemplo extremo de ilegalidade internacional diante das ações atribuídas a Washington.

“Hoje estamos testemunhando a completa ilegalidade no Mar do Caribe, onde o roubo de propriedade de outras pessoas, ou seja, a pirataria e o banditismo, estão sendo revividos”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, ao comentar a situação envolvendo a Venezuela.

Escalada no Caribe e apelo por soluções “mutuamente aceitáveis”

Em meio ao aumento das tensões, Zakharova afirmou que Moscou defende uma redução imediata da escalada e cobrou que eventuais soluções respeitem o marco do direito internacional.

“Defendemos consistentemente a redução da escalada”, disse ela.

Zakharova também afirmou que a Rússia deposita expectativa no comportamento do presidente norte-americano, Donald Trump, para que o impasse não se converta em uma crise ainda maior.

“Esperamos que o pragmatismo e a racionalidade do presidente dos EUA, Donald Trump, permitam que sejam encontradas soluções mutuamente aceitáveis para as partes dentro da estrutura das normas legais internacionais.”

Rússia reafirma apoio a Nicolás Maduro e fala em soberania venezuelana

A porta-voz reforçou ainda o alinhamento da Rússia com o governo de Nicolás Maduro, reiterando apoio ao que chamou de esforços de Caracas para proteger sua soberania e assegurar estabilidade interna.

“Confirmamos nosso apoio aos esforços do governo de Nicolás Maduro para proteger a soberania e os interesses nacionais e manter o desenvolvimento estável e seguro de seu país”, afirmou Zakharova.

A manifestação russa ocorre em um contexto de crescente disputa geopolítica envolvendo o Caribe, a América do Sul e a pressão internacional sobre a Venezuela. Ao empregar expressões como “pirataria” e “banditismo”, Moscou eleva o tom contra Washington e tenta enquadrar o bloqueio como uma violação de normas internacionais.

Tensão internacional e disputa de narrativas

A declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia não apenas reforça o respaldo político a Caracas, como também amplia o enfrentamento diplomático com os Estados Unidos. Ao citar diretamente Donald Trump, a chancelaria russa indica que enxerga no atual presidente norte-americano um fator potencial de reorientação ou contenção do conflito — ainda que sob forte disputa internacional.

O episódio tende a acirrar a disputa de narrativas sobre a Venezuela, especialmente em relação à legitimidade das sanções e medidas de bloqueio impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, e pode repercutir em fóruns multilaterais e negociações envolvendo segurança regional e comércio internacional.