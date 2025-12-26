TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Rússia acusa EUA de “pirataria” ao bloquear a Venezuela e pede pragmatismo de Donald Trump

      Chancelaria russa diz que ações no Caribe representam “roubo de propriedade” e reafirma apoio ao governo Maduro em meio a tensões internacionais

      Maria Zakharova em Nizhny Novgorod 11/6/2024 (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

      247 – O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou nesta quinta-feira (25) os Estados Unidos de reviverem práticas de “pirataria” e “banditismo” no Mar do Caribe ao impor medidas de bloqueio contra a Venezuela. A declaração foi feita pela porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, que também afirmou esperar que o pragmatismo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contribua para evitar um “desastre” na região.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      As informações foram publicadas pela Agência Brasil, com base em declarações oficiais do governo russo. Segundo Zakharova, o cenário no Caribe se tornou um exemplo extremo de ilegalidade internacional diante das ações atribuídas a Washington.

      Hoje estamos testemunhando a completa ilegalidade no Mar do Caribe, onde o roubo de propriedade de outras pessoas, ou seja, a pirataria e o banditismo, estão sendo revividos”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, ao comentar a situação envolvendo a Venezuela.

      Escalada no Caribe e apelo por soluções “mutuamente aceitáveis”

      Em meio ao aumento das tensões, Zakharova afirmou que Moscou defende uma redução imediata da escalada e cobrou que eventuais soluções respeitem o marco do direito internacional.

      Defendemos consistentemente a redução da escalada”, disse ela.

      Zakharova também afirmou que a Rússia deposita expectativa no comportamento do presidente norte-americano, Donald Trump, para que o impasse não se converta em uma crise ainda maior.

      Esperamos que o pragmatismo e a racionalidade do presidente dos EUA, Donald Trump, permitam que sejam encontradas soluções mutuamente aceitáveis para as partes dentro da estrutura das normas legais internacionais.”

      Rússia reafirma apoio a Nicolás Maduro e fala em soberania venezuelana

      A porta-voz reforçou ainda o alinhamento da Rússia com o governo de Nicolás Maduro, reiterando apoio ao que chamou de esforços de Caracas para proteger sua soberania e assegurar estabilidade interna.

      Confirmamos nosso apoio aos esforços do governo de Nicolás Maduro para proteger a soberania e os interesses nacionais e manter o desenvolvimento estável e seguro de seu país”, afirmou Zakharova.

      A manifestação russa ocorre em um contexto de crescente disputa geopolítica envolvendo o Caribe, a América do Sul e a pressão internacional sobre a Venezuela. Ao empregar expressões como “pirataria” e “banditismo”, Moscou eleva o tom contra Washington e tenta enquadrar o bloqueio como uma violação de normas internacionais.

      Tensão internacional e disputa de narrativas

      A declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia não apenas reforça o respaldo político a Caracas, como também amplia o enfrentamento diplomático com os Estados Unidos. Ao citar diretamente Donald Trump, a chancelaria russa indica que enxerga no atual presidente norte-americano um fator potencial de reorientação ou contenção do conflito — ainda que sob forte disputa internacional.

      O episódio tende a acirrar a disputa de narrativas sobre a Venezuela, especialmente em relação à legitimidade das sanções e medidas de bloqueio impostas pelos Estados Unidos e seus aliados, e pode repercutir em fóruns multilaterais e negociações envolvendo segurança regional e comércio internacional.

      Artigos Relacionados

      Tags