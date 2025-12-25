247 - A Rússia voltou a defender a desescalada das tensões em torno da Venezuela e condenou iniciativas dos Estados Unidos que, segundo Moscou, buscam interferir na estabilidade política do país sul-americano. A posição foi apresentada nesta quinta-feira (25) pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ao comentar o cenário internacional e as disputas geopolíticas envolvendo a região.

Em sua avaliação, a diplomata destacou que a América Latina e o Caribe devem permanecer livres de conflitos e pressões externas, reiterando compromissos assumidos no âmbito internacional. Moscou sustenta que qualquer tentativa de ingerência compromete o equilíbrio regional e dificulta soluções pacíficas para crises políticas.

“Mantemos firmemente a posição de que a América Latina e o Caribe devem permanecer uma zona de paz, como foi declarado em 2014”, afirmou Maria Zakharova, ao defender o respeito à soberania dos países latino-americanos e ao direito internacional.

A representante da chancelaria russa também reafirmou o apoio do governo russo às ações do presidente Nicolás Maduro voltadas à proteção da soberania venezuelana, à defesa dos interesses nacionais e à manutenção de um desenvolvimento estável e seguro no país. Segundo ela, Moscou considera legítimos os esforços do governo venezuelano para preservar a estabilidade institucional diante de pressões externas.

No mesmo contexto, Zakharova comentou as relações entre Rússia e Estados Unidos, observando que há avanços graduais no diálogo bilateral. De acordo com a diplomata, Moscou espera que o pragmatismo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contribua para a construção de uma solução jurídica para a crise em torno da Venezuela.

“Há um progresso lento, mas constante, no processo de negociação sobre o acordo ucraniano com os Estados Unidos da América”, declarou Zakharova, ao ampliar sua análise para outros temas sensíveis da agenda internacional.

Ela acrescentou que a Rússia permanece disposta a dar continuidade ao trabalho conjunto com Washington para a resolução do conflito na Ucrânia, dentro dos parâmetros estabelecidos em encontros diplomáticos recentes. Essa disposição, segundo Moscou, segue os entendimentos alcançados durante a cúpula realizada em sexta-feira (15 de agosto), em Anchorage, no estado do Alasca.

Na reunião, o presidente russo, Vladimir Putin, e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiram diferentes aspectos das relações entre os dois países, além de possíveis caminhos para o enfrentamento do conflito ucraniano, incluindo medidas relacionadas à segurança regional.

As declarações reforçam a linha diplomática russa de defesa da multipolaridade, do respeito à soberania dos Estados e da busca por soluções negociadas para crises internacionais, com atenção especial à estabilidade política e institucional da América Latina.