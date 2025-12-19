Rússia acusa EUA de práticas neocoloniais contra a Venezuela

247 - A Rússia levou à Organização das Nações Unidas (ONU) duras acusações contra os Estados Unidos, afirmando que o país vem adotando práticas de caráter neocolonial em relação à Venezuela. A denúncia foi feita durante uma reunião de alto nível da Assembleia Geral, em meio ao aumento das tensões internacionais envolvendo Caracas.

De acordo com o portal Telesur, o embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia, declarou que “as ações crescentes dos EUA contra a Venezuela são uma clara manifestação de abordagens neocoloniais”, ao comentar o que classificou como uma intensificação das táticas de pressão de Washington contra o governo do presidente Nicolás Maduro.

Durante seu discurso, Nebenzia afirmou que os Estados Unidos, “sob o falso pretexto de combater o narcotráfico e o terrorismo”, passaram a adotar uma postura cada vez mais agressiva. Segundo ele, Washington caminha para “ameaças abertas de agressão militar e captura do território e dos recursos naturais de um Estado soberano”.

O diplomata russo também apontou ações concretas que, na avaliação de Moscou, reforçam esse cenário de escalada. Entre elas, o destacamento de forças militares nas proximidades da Venezuela, a interceptação de embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico e o fechamento completo do espaço aéreo ao redor do país.

Nebenzia destacou ainda medidas recentes anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou um “bloqueio total e completo” de petroleiros que entram ou saem da Venezuela. Além disso, Trump determinou a designação do governo de Nicolás Maduro como uma “organização terrorista estrangeira”.

Outro ponto mencionado foi a apreensão de um petroleiro na costa venezuelana por autoridades norte-americanas. A ação foi duramente criticada por Caracas, que a classificou como “um roubo descarado e um ato de pirataria internacional”.

O embaixador russo também rechaçou as acusações feitas por Washington contra o presidente venezuelano, que, segundo os Estados Unidos, lideraria o chamado “Cartel dos Sóis”, igualmente designado como organização terrorista. De acordo com a denúncia apresentada na ONU, tais acusações foram feitas sem a apresentação de provas.

As declarações da Rússia reforçam o apoio político e diplomático à Venezuela em fóruns internacionais, em um contexto de crescente pressão externa e de debate sobre soberania, legalidade internacional e o uso de sanções como instrumento de política externa.