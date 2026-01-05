Sheinbaum descarta intervenção militar dos EUA no México: "somos livres e soberanos"

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira (5) que considera improvável qualquer tipo de intervenção militar dos Estados Unidos em território mexicano, apesar de insistências do presidente dos EUA, Donald Trump, durante conversas entre os dois governos. A declaração foi feita durante a coletiva diária da chefe do Executivo, em meio a novos comentários de Trump sobre o combate aos cartéis de drogas.

Segundo Sheinbaum, a possibilidade de uma ação armada não é levada a sério pelas autoridades mexicanas. “Não acredito em uma invasão; nem sequer penso que seja algo que eles estejam levando muito a sério”, afirmou a presidente ao comentar o tema diante da imprensa.

A presidente mexicana relatou que Donald Trump já defendeu em diferentes ocasiões a entrada do Exército norte-americano no México. De acordo com Sheinbaum, a resposta do governo mexicano tem sido categórica. “Em várias ocasiões, ele insistiu que o Exército dos EUA fosse autorizado a entrar no México. Dissemos não de forma muito firme — primeiro porque defendemos nossa soberania, e segundo porque isso não é necessário”, declarou.

Donald Trump tem sugerido ao longo dos anos que uma ação militar poderia ser necessária para enfrentar os cartéis de drogas que atuam no México. No fim de semana, o presidente norte-americano voltou ao tema ao afirmar a jornalistas que os Estados Unidos “teriam de fazer alguma coisa” em relação ao tráfico de drogas no país vizinho.

Sheinbaum, por sua vez, ressaltou que o México mantém cooperação com os Estados Unidos nas áreas de segurança e combate ao narcotráfico, mas rejeita qualquer tipo de imposição externa. Para ela, a colaboração bilateral não pode violar princípios fundamentais do Estado mexicano. “É necessário reafirmar que, no México, o povo governa e que somos um país livre e soberano — cooperação, sim; subordinação e intervenção, não”, concluiu.