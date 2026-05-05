Sheinbaum: "Quem pensa que a presidente do México se ajoelha está destinado à derrota"

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira (5) que o país não cederá a pressões externas e reforçou a defesa da soberania nacional. A declaração foi feita durante as celebrações do aniversário da vitória das forças mexicanas sobre o exército francês na Batalha de Puebla, ocorrida em 5 de maio de 1862. "Quem pensa que a presidente do México se ajoelha está destinado à derrota", afirmou Sheinbaum ao discursar na cerimônia. As informações são da RT Brasil.

A presidente também fez críticas a setores da oposição, acusando-os de incentivar a intervenção estrangeira. De acordo com ela, a trajetória do país é marcada por resistência a invasões e por episódios de conflitos internos. Durante o discurso, Sheinbaum ressaltou que a construção da soberania mexicana foi resultado de processos históricos marcados por luta e persistência.

"Nunca esqueçamos que a independência do México foi construída com o heroísmo de um povo que a conquistou uma e outra vez; está escrita com dor, sacrifício e a vontade inquebrantável de gerações que se negaram a ceder seu destino", declarou.

Ela também lembrou que, mesmo após a independência, conquistada em 1821, o país enfrentou novas tentativas de intervenção externa e conflitos internacionais. Ao mencionar o significado da data comemorativa, a presidente destacou o simbolismo da Batalha de Puebla. "O 5 de maio nos lembra que o presente e o futuro do México é ser uma nação livre, independente e soberana", afirmou.

Nos últimos meses, a mandatária tem protagonizado embates com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especialmente em torno de temas como soberania, imigração e relações bilaterais.