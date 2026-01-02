Terremoto suspende pronunciamento de Claudia Sheinbaum no México (vídeo)

247 - Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o sudeste do México nesta sexta-feira (2) e interrompeu um pronunciamento da presidente Claudia Sheinbaum no Palácio Nacional, sede do governo federal, na Cidade do México. O tremor foi sentido de forma intensa na capital e provocou a suspensão imediata da coletiva de imprensa, com a retirada das autoridades e jornalistas do local por motivos de segurança.

⚡️ Claudia Sheinbaum tuvo que interrumpir este viernes de manera intempestiva su habitual rueda de prensa luego de que comenzara a sonar una alerta sísmica que anticipó el temblor pic.twitter.com/NKWdURX3m6 January 2, 2026

Durante a coletiva, a presidente percebeu o tremor e reagiu diante das câmeras ao afirmar: “Oh, está tremendo”. Em seguida, Sheinbaum pediu calma aos presentes e deixou o salão acompanhada por integrantes de sua equipe, enquanto o protocolo de evacuação era acionado.

O epicentro do terremoto foi registrado no estado de Guerrero, na costa do Pacífico mexicano, uma área conhecida pela recorrência de atividades sísmicas. Moradores da Cidade do México relataram que o abalo foi sentido em diferentes regiões da capital, gerando apreensão, embora não tenham sido registradas ocorrências graves até o momento.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor ocorreu em terra, nas proximidades do município de Tecoanapa, a cerca de 300 quilômetros da Cidade do México. O órgão informou ainda que o epicentro teve profundidade estimada em 35 quilômetros, considerada relativamente rasa, o que contribuiu para a intensidade com que o terremoto foi percebido em áreas distantes.

Até a última atualização das autoridades, não havia registro de vítimas.