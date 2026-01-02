TV 247 logo
      Terremoto suspende pronunciamento de Claudia Sheinbaum no México (vídeo)

      Abalo sísmico atingiu o sudeste do país, foi sentido na capital e levou à evacuação do Palácio Nacional

      A presidente do México, Claudia Sheinbaum, durante entrevista coletiva na Cidade do México - 03/11/2025 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

      247 - Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o sudeste do México nesta sexta-feira (2) e interrompeu um pronunciamento da presidente Claudia Sheinbaum no Palácio Nacional, sede do governo federal, na Cidade do México. O tremor foi sentido de forma intensa na capital e provocou a suspensão imediata da coletiva de imprensa, com a retirada das autoridades e jornalistas do local por motivos de segurança.

      Durante a coletiva, a presidente percebeu o tremor e reagiu diante das câmeras ao afirmar: “Oh, está tremendo”. Em seguida, Sheinbaum pediu calma aos presentes e deixou o salão acompanhada por integrantes de sua equipe, enquanto o protocolo de evacuação era acionado.

      O epicentro do terremoto foi registrado no estado de Guerrero, na costa do Pacífico mexicano, uma área conhecida pela recorrência de atividades sísmicas. Moradores da Cidade do México relataram que o abalo foi sentido em diferentes regiões da capital, gerando apreensão, embora não tenham sido registradas ocorrências graves até o momento.

      De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor ocorreu em terra, nas proximidades do município de Tecoanapa, a cerca de 300 quilômetros da Cidade do México. O órgão informou ainda que o epicentro teve profundidade estimada em 35 quilômetros, considerada relativamente rasa, o que contribuiu para a intensidade com que o terremoto foi percebido em áreas distantes.

      Até a última atualização das autoridades, não havia registro de vítimas.

