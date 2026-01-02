China aprofunda cooperação empresarial com parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota em 2025

247 – A China ampliou em 2025 a cooperação prática entre suas empresas industriais e comerciais e os países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota, com resultados expressivos em comércio, investimentos e integração industrial, segundo dados divulgados pelo China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), entidade responsável por fomentar relações comerciais internacionais.

As informações foram publicadas pelo Global Times, que destacou a intensificação das ações de promoção empresarial e o aumento do volume de iniciativas destinadas a ampliar a presença chinesa em mercados estratégicos ligados ao projeto de infraestrutura e desenvolvimento conhecido como Belt and Road.

Missões empresariais crescem e reforçam presença em países parceiros

De acordo com o CCPIT, ao longo do último ano foram organizadas 407 viagens de delegações empresariais, das quais 228 tiveram como destino países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota. O número evidencia um esforço sistemático para ampliar contatos diretos, abrir oportunidades de negócios e consolidar uma rede de relacionamentos comerciais em regiões consideradas prioritárias para a estratégia internacional chinesa.

A ampliação dessas missões ocorre em um cenário em que Pequim busca fortalecer canais de comércio e investimento como alternativa à volatilidade econômica global e à fragmentação das cadeias produtivas, apostando em acordos regionais e em parcerias de longo prazo.

Feiras e exposições no exterior mobilizam milhares de empresas chinesas

Outro eixo de atuação do CCPIT em 2025 foi o estímulo à presença chinesa em feiras internacionais. Segundo os dados apresentados, o conselho aprovou 707 projetos de exposições no exterior, realizados em 43 países parceiros do Cinturão e Rota.

Essas iniciativas cobriram uma área total de 360 mil metros quadrados e envolveram aproximadamente 26,5 mil empresas, um indicador da escala da mobilização empresarial chinesa para ampliar mercados, buscar fornecedores, consolidar cadeias de distribuição e expandir investimentos produtivos.

O movimento sugere um esforço coordenado para fortalecer a participação da China em setores estratégicos — da indústria de transformação à tecnologia, passando por energia, infraestrutura e logística — com base em uma política de internacionalização que combina diplomacia econômica e presença empresarial.

Certificados comerciais reforçam estratégia de facilitação do comércio

No campo da facilitação comercial, o sistema nacional de promoção do comércio da China emitiu, nos primeiros 11 meses de 2025, um total de 4,99 milhões de certificados de origem e 559,6 mil certificados comerciais voltados a países parceiros do Cinturão e Rota.

Esses documentos são fundamentais para operações de exportação e importação, pois comprovam a origem dos produtos, facilitam o acesso a regimes tarifários específicos e aceleram trâmites em cadeias logísticas cada vez mais integradas.

Na prática, o salto na emissão de certificados indica maior densidade de fluxos comerciais e um volume crescente de transações envolvendo empresas chinesas e mercados alinhados ao projeto de integração econômica impulsionado por Pequim.

China projeta novas delegações e intensificação da agenda em 2026

A projeção para 2026 é de continuidade — e, possivelmente, de expansão — dessas iniciativas. O porta-voz do CCPIT, Wang Wenshuai, confirmou que o país pretende manter o ritmo de mobilização internacional.

“Continuaremos a organizar delegações empresariais chinesas para visitar países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota em 2026”, afirmou Wang Wenshuai, segundo o CCPIT.

A declaração reforça que, além dos resultados obtidos em 2025, a China pretende transformar a cooperação empresarial com os parceiros do Cinturão e Rota em um eixo permanente de sua estratégia econômica global, apostando em relações comerciais duradouras e em novas oportunidades de investimento.

Expansão em meio a disputas globais e reconfiguração econômica

Os números divulgados pelo CCPIT revelam que a China está consolidando uma política ativa de internacionalização empresarial em um momento em que a economia global enfrenta tensões geopolíticas, protecionismo e disputas por influência em cadeias de valor e infraestrutura.

Ao ampliar delegações, feiras internacionais e instrumentos de facilitação comercial, a China sinaliza que a Iniciativa Cinturão e Rota segue sendo um dos principais vetores de sua estratégia econômica externa — tanto para expandir mercados quanto para fortalecer laços políticos e comerciais com países da Ásia, África, América Latina e Europa.

Com a agenda de 2026 já anunciada, a tendência é que esse movimento continue ganhando volume e profundidade, consolidando o Cinturão e Rota como uma plataforma central para o reposicionamento da China na economia internacional.