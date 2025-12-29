Conceitos chineses de política externa ganham reconhecimento global, aponta pesquisa

247 – Uma pesquisa global divulgada pelo Global Times aponta que conceitos centrais do Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era vêm recebendo ampla aceitação internacional, especialmente em países em desenvolvimento. O levantamento, realizado entre agosto e outubro de 2025, ouviu 51.689 pessoas em 46 países e indica que a percepção internacional sobre o papel da China no mundo está se tornando cada vez mais positiva.

O estudo foi conduzido pelo Global Times Institute, que voltou a aplicar o questionário “Global Survey on Impression and Understanding of China” para medir como a população estrangeira percebe, entende e avalia a China. Segundo o jornal, o objetivo foi produzir um retrato “objetivo, abrangente e preciso” sobre a imagem do país no exterior, em um momento em que o mundo passa por uma transformação acelerada, marcada por instabilidade e incertezas.

Pesquisa ouviu países desenvolvidos e emergentes e excluiu a China

De acordo com a metodologia apresentada, o levantamento incluiu 15 países desenvolvidos e 31 países em desenvolvimento, contemplando nações de todos os continentes, membros do G20, países do BRICS e os 10 integrantes da ASEAN. A China não foi incluída na amostra, e a pesquisa utilizou entrevistas presenciais, por telefone e painéis online, com entrevistados entre 18 e 70 anos.

A coleta de dados seguiu práticas padrão do setor, com aplicação de cotas de amostragem para refletir características populacionais de cada país. O estudo afirma ter reunido uma base de dados robusta para captar tendências globais e regionais na percepção sobre a China.

Conceitos de Xi Jinping têm aprovação ampla, sobretudo no Sul Global

Ao testar a aceitação de ideias associadas ao pensamento político de Xi, a pesquisa registrou que os conceitos “construir uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade” e “águas cristalinas e montanhas verdejantes são ativos inestimáveis” obtiveram aprovação de quase 80% dos respondentes internacionais.

Outros três conceitos — “autogoverno partidário pleno e rigoroso”, “aprofundar de forma abrangente as reformas” e “filosofia de desenvolvimento centrada no povo” — superaram a marca de 70% de reconhecimento.

O apoio foi ainda mais expressivo entre entrevistados de países em desenvolvimento: a aprovação dos cinco conceitos ultrapassa 80% nesse grupo, enquanto nos países desenvolvidos supera 60%, segundo os dados apresentados.

Iniciativas globais chinesas ampliam visibilidade internacional

O levantamento também mede o grau de conhecimento de propostas apresentadas por Xi Jinping à comunidade internacional, como a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global e a Iniciativa Cinturão e Rota.

Em todas elas, mais de 70% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento — uma taxa descrita como superior à de 2024. O texto ressalta que esse aumento de visibilidade ocorre em paralelo ao crescimento do peso chinês na economia global, na inovação tecnológica e nos debates sobre governança internacional.

Modelo de governança e disciplina partidária geram avaliação positiva

A pesquisa indica que conceitos ligados à governança chinesa — incluindo práticas de disciplina política e planejamento estatal — também recebem avaliação favorável. Segundo o estudo, quase 70% dos respondentes concordam com afirmações como “membros do partido governante devem ser submetidos a padrões mais altos do que cidadãos comuns” ou “padrões rigorosos são essenciais”.

O apoio a essa visão aparece com força em regiões como BRICS, ASEAN e África, onde chega ou supera 70%, enquanto na Europa e no Oriente Médio ultrapassa 60%.

Planejamento quinquenal é visto como exemplo a ser adotado

Um dos pontos mais destacados é a avaliação internacional sobre os planos quinquenais — instrumentos de planejamento econômico e social usados pelo governo chinês. O estudo afirma que mais de três quartos dos entrevistados têm visão objetiva e positiva da prática, reconhecendo que ela seria “um mecanismo importante para o desenvolvimento econômico e social” e que é “uma abordagem que o governo do meu país deveria adotar”.

Em países do BRICS, Oriente Médio, ASEAN e África, essa percepção ultrapassa 80%, o que reforça a ideia de que o modelo de planejamento chinês vem sendo observado com interesse crescente, principalmente no Sul Global.

Otimismo sobre economia chinesa cresce e fortalece percepção de poder global

A pesquisa mostra que mais de 80% dos entrevistados avaliam de forma positiva o crescimento econômico da China em 2025 — taxa que chega a 86% nos países em desenvolvimento e a 75% nos países desenvolvidos. Além disso, quase 90% dizem confiar no crescimento chinês ao longo da próxima década.

Outro indicador relevante é o reconhecimento do aumento do poder nacional chinês: 78% consideram que a força abrangente da China está crescendo — uma alta de 8 pontos percentuais em relação a 2024. O estudo afirma ainda que mais de 80% classificam como “fortes” as capacidades econômicas e tecnológicas do país.

No ranking global sobre o “status internacional” das grandes potências, 25% colocam a China em primeiro lugar, 29% em segundo e 17% em terceiro. Com pontuação ponderada, a China aparece na segunda posição geral.

China é vista de forma mais favorável que os EUA, aponta comparação direta

Um dos resultados politicamente mais sensíveis do levantamento é a comparação direta entre China e Estados Unidos. Ao serem questionados sobre qual país desperta uma opinião mais favorável, 39% escolheram a China, contra 26% que optaram pelos Estados Unidos. Outros 25% consideraram os dois semelhantes.

O estudo afirma que, em relação a 2024, a vantagem chinesa aumentou: a taxa pró-China cresceu 9 pontos percentuais, enquanto a taxa pró-EUA caiu cerca de 8 pontos.

Tarifas e unilateralismo dos EUA recebem críticas, segundo o levantamento

A pesquisa também registra preocupação internacional com políticas tarifárias e ações do governo norte-americano. Segundo o texto, 63% dos entrevistados consideraram a imposição de tarifas adicionais “um ato de hegemonia unilateral”, “um retrocesso” ou “uma violação das regras do comércio internacional”, e 43% disseram temer aumento do custo de vida.

O levantamento afirma ainda que mais de 70% concordam com a postura chinesa de oposição e contramedidas diante dessas tarifas, apontando maior apoio à resistência da China em regiões como África, BRICS, ASEAN, Oriente Médio e também na Europa.

Além disso, quase 70% dos entrevistados disseram que certas ações e declarações do governo dos EUA — como disputas por territórios, intervenções militares e pressões geopolíticas — teriam impacto negativo para a comunidade internacional.

Interesse por cultura e tecnologia chinesas cresce e impulsiona turismo

O estudo afirma que 69% dos entrevistados têm impressão favorável sobre a China, e que o interesse por cultura e tecnologia chinesas é elevado. Mais de 90% dizem ter interesse no país, e mais de 40% demonstram alto nível de curiosidade.

Entre os fenômenos recentes mais conhecidos internacionalmente, o levantamento menciona o uso de TikTok e compras online, ambos com taxa de uso em torno de 60%, além de alta familiaridade com tecnologias como robôs, drones e veículos inteligentes, reconhecidas por mais de 80% dos entrevistados.

O Global Times destaca ainda que, sob a política de trânsito sem visto, três quartos dos respondentes afirmam estar dispostos a visitar a China no futuro, principalmente para turismo e compras.

Expectativa de papel maior da China na governança global

O levantamento sugere que cresce a expectativa internacional para que a China assuma maior protagonismo global. Mais de 70% esperam que o país participe mais dos assuntos internacionais e contribua para temas como a construção de uma ordem mais equitativa, mediação de conflitos e cooperação econômica e cultural.

A pesquisa também indica que 58% dos entrevistados projetam que o futuro será marcado por um sistema multipolar “igualitário e ordenado”, com todos os países participando em condições semelhantes, o que reflete uma percepção crescente de mudança no equilíbrio internacional.

Um retrato de influência em expansão

Com base nos resultados apresentados, a pesquisa do Global Times procura sustentar a ideia de que a China vem ampliando não apenas sua influência econômica e tecnológica, mas também sua capacidade de moldar percepções e agendas globais — sobretudo em países em desenvolvimento, onde a aceitação das propostas chinesas se mostra mais elevada.

Em um cenário internacional marcado por turbulência, disputa geopolítica e debates sobre reformas na governança mundial, o levantamento sugere que, para amplas parcelas da opinião pública global, a China aparece como um ator cada vez mais relevante, associado a crescimento, inovação e participação mais ativa nos assuntos internacionais.