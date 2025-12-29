TV 247 logo
      Conceitos chineses de política externa ganham reconhecimento global, aponta pesquisa

      Levantamento com 51,7 mil pessoas em 46 países indica alta aprovação de conceitos como “futuro compartilhado”

      Rio de Janeiro - (RJ) - 18/11/2024 - O presidente da China, Xi Jinping (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

      247 – Uma pesquisa global divulgada pelo Global Times aponta que conceitos centrais do Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era vêm recebendo ampla aceitação internacional, especialmente em países em desenvolvimento. O levantamento, realizado entre agosto e outubro de 2025, ouviu 51.689 pessoas em 46 países e indica que a percepção internacional sobre o papel da China no mundo está se tornando cada vez mais positiva.

      O estudo foi conduzido pelo Global Times Institute, que voltou a aplicar o questionário “Global Survey on Impression and Understanding of China” para medir como a população estrangeira percebe, entende e avalia a China. Segundo o jornal, o objetivo foi produzir um retrato “objetivo, abrangente e preciso” sobre a imagem do país no exterior, em um momento em que o mundo passa por uma transformação acelerada, marcada por instabilidade e incertezas.

      Pesquisa ouviu países desenvolvidos e emergentes e excluiu a China

      De acordo com a metodologia apresentada, o levantamento incluiu 15 países desenvolvidos e 31 países em desenvolvimento, contemplando nações de todos os continentes, membros do G20, países do BRICS e os 10 integrantes da ASEAN. A China não foi incluída na amostra, e a pesquisa utilizou entrevistas presenciais, por telefone e painéis online, com entrevistados entre 18 e 70 anos.

      A coleta de dados seguiu práticas padrão do setor, com aplicação de cotas de amostragem para refletir características populacionais de cada país. O estudo afirma ter reunido uma base de dados robusta para captar tendências globais e regionais na percepção sobre a China.

      Conceitos de Xi Jinping têm aprovação ampla, sobretudo no Sul Global

      Ao testar a aceitação de ideias associadas ao pensamento político de Xi, a pesquisa registrou que os conceitos “construir uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade” e “águas cristalinas e montanhas verdejantes são ativos inestimáveis” obtiveram aprovação de quase 80% dos respondentes internacionais.

      Outros três conceitos — “autogoverno partidário pleno e rigoroso”, “aprofundar de forma abrangente as reformas” e “filosofia de desenvolvimento centrada no povo” — superaram a marca de 70% de reconhecimento.

      O apoio foi ainda mais expressivo entre entrevistados de países em desenvolvimento: a aprovação dos cinco conceitos ultrapassa 80% nesse grupo, enquanto nos países desenvolvidos supera 60%, segundo os dados apresentados.

      Iniciativas globais chinesas ampliam visibilidade internacional

      O levantamento também mede o grau de conhecimento de propostas apresentadas por Xi Jinping à comunidade internacional, como a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global e a Iniciativa Cinturão e Rota.

      Em todas elas, mais de 70% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento — uma taxa descrita como superior à de 2024. O texto ressalta que esse aumento de visibilidade ocorre em paralelo ao crescimento do peso chinês na economia global, na inovação tecnológica e nos debates sobre governança internacional.

      Modelo de governança e disciplina partidária geram avaliação positiva

      A pesquisa indica que conceitos ligados à governança chinesa — incluindo práticas de disciplina política e planejamento estatal — também recebem avaliação favorável. Segundo o estudo, quase 70% dos respondentes concordam com afirmações como “membros do partido governante devem ser submetidos a padrões mais altos do que cidadãos comuns” ou “padrões rigorosos são essenciais”.

      O apoio a essa visão aparece com força em regiões como BRICS, ASEAN e África, onde chega ou supera 70%, enquanto na Europa e no Oriente Médio ultrapassa 60%.

      Planejamento quinquenal é visto como exemplo a ser adotado

      Um dos pontos mais destacados é a avaliação internacional sobre os planos quinquenais — instrumentos de planejamento econômico e social usados pelo governo chinês. O estudo afirma que mais de três quartos dos entrevistados têm visão objetiva e positiva da prática, reconhecendo que ela seria “um mecanismo importante para o desenvolvimento econômico e social” e que é “uma abordagem que o governo do meu país deveria adotar”.

      Em países do BRICS, Oriente Médio, ASEAN e África, essa percepção ultrapassa 80%, o que reforça a ideia de que o modelo de planejamento chinês vem sendo observado com interesse crescente, principalmente no Sul Global.

      Otimismo sobre economia chinesa cresce e fortalece percepção de poder global

      A pesquisa mostra que mais de 80% dos entrevistados avaliam de forma positiva o crescimento econômico da China em 2025 — taxa que chega a 86% nos países em desenvolvimento e a 75% nos países desenvolvidos. Além disso, quase 90% dizem confiar no crescimento chinês ao longo da próxima década.

      Outro indicador relevante é o reconhecimento do aumento do poder nacional chinês: 78% consideram que a força abrangente da China está crescendo — uma alta de 8 pontos percentuais em relação a 2024. O estudo afirma ainda que mais de 80% classificam como “fortes” as capacidades econômicas e tecnológicas do país.

      No ranking global sobre o “status internacional” das grandes potências, 25% colocam a China em primeiro lugar, 29% em segundo e 17% em terceiro. Com pontuação ponderada, a China aparece na segunda posição geral.

      China é vista de forma mais favorável que os EUA, aponta comparação direta

      Um dos resultados politicamente mais sensíveis do levantamento é a comparação direta entre China e Estados Unidos. Ao serem questionados sobre qual país desperta uma opinião mais favorável, 39% escolheram a China, contra 26% que optaram pelos Estados Unidos. Outros 25% consideraram os dois semelhantes.

      O estudo afirma que, em relação a 2024, a vantagem chinesa aumentou: a taxa pró-China cresceu 9 pontos percentuais, enquanto a taxa pró-EUA caiu cerca de 8 pontos.

      Tarifas e unilateralismo dos EUA recebem críticas, segundo o levantamento

      A pesquisa também registra preocupação internacional com políticas tarifárias e ações do governo norte-americano. Segundo o texto, 63% dos entrevistados consideraram a imposição de tarifas adicionais “um ato de hegemonia unilateral”, “um retrocesso” ou “uma violação das regras do comércio internacional”, e 43% disseram temer aumento do custo de vida.

      O levantamento afirma ainda que mais de 70% concordam com a postura chinesa de oposição e contramedidas diante dessas tarifas, apontando maior apoio à resistência da China em regiões como África, BRICS, ASEAN, Oriente Médio e também na Europa.

      Além disso, quase 70% dos entrevistados disseram que certas ações e declarações do governo dos EUA — como disputas por territórios, intervenções militares e pressões geopolíticas — teriam impacto negativo para a comunidade internacional.

      Interesse por cultura e tecnologia chinesas cresce e impulsiona turismo

      O estudo afirma que 69% dos entrevistados têm impressão favorável sobre a China, e que o interesse por cultura e tecnologia chinesas é elevado. Mais de 90% dizem ter interesse no país, e mais de 40% demonstram alto nível de curiosidade.

      Entre os fenômenos recentes mais conhecidos internacionalmente, o levantamento menciona o uso de TikTok e compras online, ambos com taxa de uso em torno de 60%, além de alta familiaridade com tecnologias como robôs, drones e veículos inteligentes, reconhecidas por mais de 80% dos entrevistados.

      O Global Times destaca ainda que, sob a política de trânsito sem visto, três quartos dos respondentes afirmam estar dispostos a visitar a China no futuro, principalmente para turismo e compras.

      Expectativa de papel maior da China na governança global

      O levantamento sugere que cresce a expectativa internacional para que a China assuma maior protagonismo global. Mais de 70% esperam que o país participe mais dos assuntos internacionais e contribua para temas como a construção de uma ordem mais equitativa, mediação de conflitos e cooperação econômica e cultural.

      A pesquisa também indica que 58% dos entrevistados projetam que o futuro será marcado por um sistema multipolar “igualitário e ordenado”, com todos os países participando em condições semelhantes, o que reflete uma percepção crescente de mudança no equilíbrio internacional.

      Um retrato de influência em expansão

      Com base nos resultados apresentados, a pesquisa do Global Times procura sustentar a ideia de que a China vem ampliando não apenas sua influência econômica e tecnológica, mas também sua capacidade de moldar percepções e agendas globais — sobretudo em países em desenvolvimento, onde a aceitação das propostas chinesas se mostra mais elevada.

      Em um cenário internacional marcado por turbulência, disputa geopolítica e debates sobre reformas na governança mundial, o levantamento sugere que, para amplas parcelas da opinião pública global, a China aparece como um ator cada vez mais relevante, associado a crescimento, inovação e participação mais ativa nos assuntos internacionais.

